Freebox : un nouveau service de SVOD et une chaîne TV débarquent sur Prime Video avec un essai gratuit

Fans de cinéma mais aussi de golf, le service de SVOD d’Univers Ciné débarque sur Amazon Channels, ainsi que la chaîne Golf Channel.

Avis aux abonnés Freebox Delta mais aussi Pop, mini 4K, Révolution et One, dix ans après une première incursion sur les box avec son service de VOD, UniversCiné débarque en version SVOD sur Amazon Channels de Prime Video. La plateforme dédiée au cinéma d’auteur propose un abonnement de 6,99€/mois avec un essai gratuit de 7 jours. Une bonne occasion de découvrir ce service à l’heure où ce dernier se fait toujours attendre sur les Freebox Pop et mini 4K, son arrivée était prévue fin 2020. Pour un accès direct via les autres Freebox (Révolution, Delta, One), des discussions sont en cours.

Autre nouveauté sur Prime Video, l’arrivée de Golf Channel. La chaîne de télévision sportive américaine appartenant à NBCUniversal dont le thème principal est bien entendu le golf, est accessible à 3,99€/mois avec 14 jours d’essai gratuit. Une bonne aubaine car Golf Channel est proposée à 6,99€/mois à la carte sur Freebox TV. Au programme du direct et un accès aux programmes en replay.