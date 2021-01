Le PDG d’Orange tacle Free sur son réseau 5G qui serait “trompeur”

Vraie ou fausse 5G, telle est la question

A l’occasion de ses voeux à la presse ce matin, Stéphane Richard s’en est pris à Free, sans le nommer, quant à sa couverture 5G. Il sous-entend que si l’opérateur de Xavier Niel peut afficher “le plus grand réseau 5G de France”, c’est en proposant cette technologie sur des fréquences basses, c’est-à-dire les 700MHz. Le PDG d’Orange a indiqué : « Nous avons fait le choix des fréquences 3,5 Ghz pour la 5G. Le reste, ce n’est pas de la 5G, même si ça peut en porter le nom. C’est de la 4G améliorée”. Et d’ajouter : « tant pis si cela permet à d’autres de revendiquer des taux de couverture trompeurs ».

Ce débat sur la “vraie” ou “fausse” 5G va certainement rythmer le débat entre les opérateurs, même si factuellement, la 5G est une norme, peu importe les fréquences utilisées. Orange utilise d’ailleurs des fréquences plus basses également, à savoir la bande 2,1 GHz. Mais il est vrai que sur la bande 3,5GHz Orange dispose du plus grand nombre d’antennes, suivi par Free. SFR et Bouygues sont très loin derrière.

