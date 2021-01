Free et Canal+ Séries offrent un nouveau cadeau à certains abonnés Freebox

Nouveau cadeau, nouvelle série à découvrir. Le premier épisode de “Your Honor” est désormais disponible gratuitement sur Freebox Delta, Révolution et mini 4K, depuis la rubrique Aktu Free.

Il s’agit ici d’une adaptation de Kvodo, série israelienne, où vous suivrez un juge respecté se retrouvant face à un choix impossible. Son fils a commis un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain de la pègre locale. Que faire alors : livrer son fils, le couvrir alors que c’est un criminel ? Vous suivrez ainsi les troubles qui accablent ce juge, incarné par Bryan Cranston, connu pour son rôle de Walter White dans Breaking Bad ou de Al dans la série Malcolm.

L’intégralité de la série est disponible sur Canal+ Séries, si le programme vous plaît. Vous pouvez y souscrire depuis la section VOD de votre Freebox à partir de 6.99€/mois. Notez cependant que les abonnés Freebox Delta et Pop bénéficient de 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (au lieu de 9,99€/mois). Comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal, l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois. L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.