Free Mobile : quels sont les smartphones compatibles avec le réseau 5G de l’opérateur ?

Free Mobile dresse la liste des smartphones compatibles avec son réseau 5G et amenés à l’être prochainement grâce à une mise à jour. Certains modèles sont d’ailleurs proposés à travers sa boutique en ligne.

Les opérateurs l’ont rappelé à plusieurs reprises. Pour profiter de la 5G, il faudra bien évidemment se retrouver dans une zone couverte, mais aussi disposer d’un smartphone compatible. Sans oublier la mise à jour opérateur permettant le fonctionnement de l’appareil sur les réseaux 5G français.

L’assistance Free Mobile a d’ailleurs dressé la liste des smartphones réunissant les deux conditions côté appareil, à savoir la compatibilité 5G et la disponibilité de la mise à jour à opérateur. “Une recherche puis installation d’une mise à jour peut être nécessaire”, est-il souligné. Peuvent ainsi déjà fonctionner sur le réseau 5G de Free Mobile les smartphones suivants :

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Huawei P40 5G

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Lite 5G

Huawei Mate 40 Pro

Nokia 8.3

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Pro

Oppo Reno4 Z

Oppo Reno4

Oppo Reno4 Pro

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 5 II

TCL 10

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

L’assistance liste en parallèle les smartphones compatibles attendant encore la mise à jour opérateur pour pouvoir opérer sur les réseaux 5G français. Sont aussi fournies les dates de déploiement pour chacun des modèles.

OnePlus 8 (01/2021)

OnePlus 8 Pro (01/2021)

OnePlus Nord (01/2021)

OnePlus 8T (01/2021)

Google Pixel 4a 5G (03/2021)

Google Pixel 5 (03/2021)

Motorola Razr (03/2021)

Motorola Edge (03/2021)

Motorola G 5G (03/2021)

Motorola G 5G Plus (03/2021)

19 smartphones 5G dans la boutique Free Mobile, dont 6 à moins de 400 euros.

Dans sa boutique en ligne, Free Mobile propose 19 smartphones 5G à partir de 319 euros. Ceux-ci apparaissent en sélectionnant le filtre dédié (en haut à gauche).

Parmi ces modèles 5G, on retrouve donc les derniers modèles haut de gamme d’Apple, Samsung et Huawei, comme les iPhone 12, Galaxy Note20, Galaxy S20 et P40. Les challengers Oppo et Xiaomi sont aussi de la partie avec leurs Reno4 et Mi 10T. Ça, c’est pour les personnes ayant un budget de 499 euros et plus.

Sous la barre des 400 euros, on note tout de même 6 modèles dont les Samsung Galaxy A42 à 379 euros, Oppo Reno4 Z à 349 euros, Xiaomi Mi 10 Lite à 349 euros, Xiaomi Mi 10T Lite à 329 euros, Oppo Find X2 Lite à 329 euros et Huawei P40 Lite à 319 euros. Notez d’ailleurs que ces modèles plus abordables sont disponibles en 4x ou 24x frais. De quoi permettre aux budgets les plus serrés de s’équiper malgré tout.

