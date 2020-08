Oppo Find X2 Lite : Univers Freebox a testé le smartphone disponible chez Free Mobile

Univers Freebox a testé le smartphone Oppo Find X2 Lite durant une dizaine de jours et vous livre aujourd’hui ses impressions à son sujet. Elles sont bonnes.

Nous avons récemment reçu à la rédaction les smartphones Oppo Find X2 Neo et Oppo Find X2 Lite. Après vous avoir proposé le test du Oppo Find X2 Neo, voici celui du Oppo Find X2 Lite que l’on peut trouver à moins de 450 euros dans la boutique Free Mobile. En ce moment, celui-ci est même proposé à 419 euros au lieu de 449.

Pour commencer, voici un rappel des principales caractéristiques de l’exemplaire qui nous a été prêté :

Fiche technique du Oppo Find X2 Lite : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,4 GHz (chipset Snapdragon 765G)

Mémoire vive : 8 Go

Écran : dalle AMOLED 64 pouces avec une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels)

Audio : son produit par le haut-parleur dans la tranche inférieure

Stockage : 128 Go (non extensible)

Un port Nano-SIM accessible depuis un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66

Compatibilité 5G : oui

Quadruple capteur photo au dos (organisation en ligne) : 48 + 8 + 8 + 2 Mégapixels

Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels (dans une encoche goutte d’eau)

Prise casque 3,5 millimètres : oui (dans la tranche inférieure)

Connectique de charge : USB-C (dans la tranche inférieure)

Support Wi-Fi : 802.11ac

Connectivité Bluetooth : version 5.1

Support NFC : oui

Batterie : 4 025 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 30 Watts (bloc fourni dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 10 avec l’interface ColorOS 7

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale avec le capteur photo frontal ou lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Patchs de sécurité installés durant notre test : juin 2020

Un beau smartphone

Avec ses lignes fines et arrondies, sa coque brillante, l’Oppo Find X2 Lite fait partie de ces smartphones agréables à regarder. Jusqu’à l’apparition inévitable des traces de doigts que son dos accroche vraiment bien. Autant dire qu’avec les mains moites en cette période estivale, nous étions servis. Les maniaques sont en tout cas prévenus.

Deux points un peu dérangeants ont été constatés durant notre test : le bloc photo arrière dont la position excentrée rend le smartphone instable lorsqu’il est sur le dos et l’aspect un peu glissant de la coque. Plusieurs fois, nous avons vu le smartphone glisser tranquillement du support pour se diriger vers le sol. Il y a même eu deux chutes. Fort heureusement d’une faible hauteur et sur du lino.

Un écran AMOLED, mais pas de rafraîchissement 90 Hz, un son puissant, mais pas de stéréo

Parlons maintenant de l’écran. Il offre de belles couleurs (température réglable dans les paramètres) grâce à une dalle AMOLED, mais pêche en luminosité pour l’utilisation en extérieur par temps très ensoleillé, comme en ce moment. Pas de rafraîchissement 90 Hz, contrairement à l’écran du Oppo Find X2 Neo récemment testé par Univers Freebox.

Pas de poinçon non plus pour lui puisqu’il faudra se contenter d’une encoche. Et si des bordures sont bien visibles, elles n’interpellent pas tant que ça au final.

Côté son, il y a du répondant. Pas de quoi faire trembler les murs de la maison, mais de quoi mettre une petite musique sur sa table de nuit et avoir du son lors d’un pique-nique. Pas de stéréo en revanche. Le son sort uniquement d’une grille de la tranche inférieure.

Concernant les écouteurs fournis, ils sont de très bonne facture, au même titre que deux accompagnant l’Oppo Find X2 Neo. D’ailleurs, ils se branchent en mini-jack, au niveau de la tranche inférieure.

De la polyvalence en photo

Sans exceller, l’Oppo Find X2 Lite propose une bonne polyvalence en photo et devrait couvrir la plupart des besoins. On a de l’ultra grand-angle pour les paysages, du mode portrait et des selfies assez bien détaillés. Le mode nuit est aussi de la partie, mais en fait un peu trop. On aime ou pas.

Ci-dessous, une photo en extérieur avec sa version ultra grand-angle, puis ses versions zoomées 2x et 5x :

Une photo en extérieur et sa version ultra grand-angle :

Des photos avec du flou d’arrière-plan (la dernière avec une Leeloo un peu agitée) :

Une photo en intérieur (avec un sujet qui tenait cette fois-ci en place) :

Des photos avec leurs versions corrigées par le mode nuit :

Un selfie en extérieur :

Une compatibilité B28

Le smartphone gère la 4G 700 MHz, la fameuse B28 chère à l’opérateur de Xavier Niel.

Ci-dessous, des débits obtenus en extérieur :

Puis des débits obtenus en intérieur :

De bonnes performances pour le multimédia

Avec son chipset Snapdragon 765G et 8 Go de RAM, l’Oppo Find X2 Lite offre une interface fluide et fait tourner tranquillement les jeux tels qu’Asphalt 9 ou Call of Duty Mobile. Le smartphone ne chauffe pas de manière anormale lorsqu’il est sollicité. Par ces fortes chaleurs, nous avons tout de même eu droit à une alerte système alors que nous écoutions simplement de la musique en streaming sur la plage, avec une diminution de la luminosité de l’écran, puis l’extinction complète de l’appareil. Gênant sur le moment, mais rassurant à la fois.

Pour les amateurs de benchmarks, Disk Speed indiquait 779 Mo/s en lecture et 342 Mo/s en écriture pour la mémoire interne. AnTuTu intercalait quant à lui notre Find X2 Lite entre le Galaxy Note10 Lite et le Xiaomi Mi Mix 2S.

Deux jours d’autonomie sans trop se forcer

Concernant l’autonomie, cela dépendra évidemment des usages. Avec une utilisation pas trop intensive, on peut envisager les deux jours. Ci-dessous, deux exemples d’utilisation.

(1er cas) : Départ à 15h41 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 22h55 avec 10 %

35 minutes de YouTube avec le son du smartphone

45 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

50 minutes de jeu avec le son du smartphone

10 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

Consultation et alertes Twitter / Gmail

Surf sur Internet

SMS

Photos

2 téléchargements d’applications

4 mises à jour d’application

Tests de débits

(2e cas) : Départ à 23h58 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 23h34 avec 19 %

25 minutes de YouTube avec le son du smartphone

25 minutes de jeu avec le son du smartphone

1 heure et de 10 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

1 heure de streaming audio avec le son du smartphone

2 heures et 15 minutes de GPS

Consultation et alertes Twitter / Gmail

Surf sur Internet

SMS

Photos

2 téléchargements d’applications

Tests de débits

Le constructeur inclut un chargeur 30 Watts (5V/6A) dans la boîte. De quoi faire le plein très rapidement. En début de charge, nous récupérions plus de 10 % de batterie en 5 minutes.

Ci-dessous, un suivi de charge :

22h56 : 10 %

23h01 : 23 %

23h06 : 36 %

23h11 : 46 %

23h16 : 55 %

23h21 : 64 %

23h26 : 74 %

23h31 : 83 %

23h36 : 91 %

23h41 : 95 %

23h46 : 99 %

23h48 : 100 %

Pas de charge sans-fil, par contre.

Une interface très complète basée sur Android 10

L’Oppo Find X2 Lite est fourni avec une interface ColorOS7 basée sur Android 10.

Celle-ci propose de nombreuses fonctions pratiques incluant notamment :

La possibilité d’avoir ou non le tiroir d’applications

La barre latérale des applications favorites

Le mode sombre

La gestion avancée des gestes et mouvements (soulever pour activer, capture d’écran à trois doigts, etc.), y compris sur l’écran éteint (pratique le V pour la lampe-torche ou le O pour l’appareil photo)

Elle s’accompagne aussi d”applications pré-installées dans le cadre de partenariats, dont Facebook, Officesuite, Opera et Soloop. Elles peuvent être désinstallées. Toujours à propos des applis préinstallées, on retrouve Oppo Relax, une application pour se détendre grâce à des exercices.

Concernant enfin la partie sécurité, nous avions les patchs du mois de juin 2020, grâce à une mise à jour installée durant notre test.

Quant aux solutions de déverrouillage, à savoir le lecteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, rien à noter de spécial. Elles fonctionnent à merveille.

VERDICT

L’Oppo Find X2 Lite se présente comme un smartphone intéressant avec son écran AMOLED, sa polyvalence en photo, ses bonnes performances en multimédia, sa bonne autonomie, sa charge très rapide, ses solutions de déverrouillage très efficaces et son interface logicielle assez complète. Compatible avec la 4G 700 MHz, il est également prêt pour la 5G. Certains apprécieront aussi la présence du mini-jack, avec en plus des écouteurs de très bonne facture. Seul regret peut-être pour les joueurs ou les amateurs de vidéo, le son puisant, mais pas stéréo.