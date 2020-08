Si les abonnés Freebox Pop sont servis rapidement, Free accumule les retards sur son offre star “Delta Pop”

En lançant la Freebox Pop, Free a en réalité lancé 3 nouvelles offres. Et l’une d’entre elles, nommée “Delta + Pop”, rencontre un gros succès. Mais l’opérateur n’arrive pas faire face à la demande et les retards s’accumulent

Depuis le lancement de la Freebox Pop, Free propose également son nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migration), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet.

Avec le Server Delta et la Player Pop, les abonnés bénéficient ainsi des 10 Gbit/s en fibre, de la nouvelle interface OQEE de Free, mais aussi du répéteur WiFi intelligent lancé avec le nouveau bébé de Xavier Niel. Et tout cela pour un tarif mensuel qui ne bouge pas, à 39,99€/mois la première année puis 49,99€/mois, Netflix, Amazon Prime et TV by Canal inclus.

Un succès de l’offre Freebox Delta Pop et des retard qui s’accumulent

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille et que, comme le montre ces statistiques, c’est la seule offre a afficher des retards de livraison conséquents, que ce soit concernant les nouveaux abonnés ou les demandes de migrations.

La Freebox Pop “classique” est, elle, livrée en temps et en heure, que ce soit pour les nouveaux abonnés ou les demandes de migrations.

Seules les commandes de Delta Pop des tous premiers jours ont été satisfaites

Pour ceux qui attendant le Freebox Delta Pop, freebox.toosurtoo, permet d’avoir une idée du temps qu’il faut attendre avant de recevoir son précieux. Comme on peut le constater sur la tableau ci-dessous, seules les commandes effectuées avant le 20 juillet ont été satisfaites. Les autres devront donc attendre que Free refasse ses stocks de Server Delta (puisque c’est le manque de ce matériel qui semble être à l’origine des retards)