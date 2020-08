Oppo Find X2 Neo : le smartphone testé par Univers Freebox, il ne manque pas d’atouts

Univers Freebox a pu tester le smartphone Oppo Find X2 Neo et vous livre aujourd’hui ses impressions à son sujet.

Nous avons récemment reçu à la rédaction les smartphones Oppo Find X2 Neo et Oppo Find X2 Lite. Aujourd’hui, nous vous proposons le test du premier modèle, positionné sur le gros milieu de gamme et pouvant être trouvé à 600-650 euros en France.

Pour commencer, voici un rappel des principales caractéristiques de l’exemplaire qui nous a été prêté :

Fiche technique du Oppo Find X2 Neo : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,4 GHz (chipset Snapdragon 765G)

Mémoire vive : 12 Go

Écran : dalle AMOLED 6,5 pouces avec une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement 90 Hz

Audio : son stéréo (haut-parleur d’appel et haut-parleur dans la tranche inférieure)

Stockage : 256 Go (non extensible)

Un port Nano-SIM accessible depuis un tiroir de la tranche inférieure

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/

B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66

Compatibilité 5G : oui

Quadruple capteur photo au dos (organisé en ligne) : 48 + 13 + 8 + 2 Mégapixels (principal + zoom optique + ultra grand-angle + infos de profondeur)

Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels (dans un poinçon excentré)

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (dans la tranche inférieure)

Support Wi-Fi : 802.11ac

Connectivité Bluetooth : version 5.0

Support NFC : oui

Batterie : 4 025 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 30 Watts (bloc fourni dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 10 avec l’interface ColorOS 7

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale avec le capteur photo frontal ou lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Patchs de sécurité installés durant notre test : juin 2020

Un smartphone élégant

Les lignes fines et arrondies assurent au smartphone Oppo Find X2 Neo une très bonne prise en main, en plus de le rendre élégant.

Maintenant, tout n’est pas parfait avec cette coque qui accroche admirablement les traces de doigt, mais aussi ce bloc photo arrière excentré qui dépasse et rend le smartphone instable lorsqu’il est posé sur la table. Des aspects dérangeants qui n’ont toutefois rien de totalement rédhibitoire et que l’on remarque assez régulièrement sur les smartphones récents.

Un écran avec une bonne luminosité et un son stéréo

Durant notre semaine d’utilisation, rien de spécial à signaler concernant l’écran qui propose de belles couleurs, une bonne fluidité dans les jeux et la navigation et une bonne luminosité pour l’usage en extérieur. Le poinçon pour le capteur photo frontal ? Il se fait rapidement oublier du fait de sa localisation et sa taille. Notez enfin que différents réglages sont disponibles comme la température des couleurs (froid, défaut ou chaud) ou le taux de rafraîchissement (automatique, 60 Hz ou 90 Hz).

Concernant le son, c’est plutôt pas mal. Pour l’anecdote, nous l’avons comparé avec celui d’un ordinateur portable à disposition. En plus d’être stéréo, il ne manque clairement pas de patate. Si une enceinte Bluetooth offrira évidemment mieux, le smartphone pourra offrir un peu de son lors d’un pique-nique ou en soirée.

Toujours au chapitre son, nous étions curieux de tester les écouteurs fournis dans la boîte, surtout après les excellents modèles accompagnant les Oppo Reno2 et Oppo Reno2 z. Eh bien, nous n’avons pas été déçus, avec le son puissant et bien gâté en basses. Ceux-ci se branchent d’ailleurs en USB-C. L’Oppo Find X2 Neo est en effet dépourvu du mini-jack.

De la photo pour couvrir la plupart des besoins, mais…

Avec ses quatre capteurs au dos, l’Oppo Find X2 Neo montre une certaine polyvalence en photo et devrait satisfaire le plus grand nombre. Son capteur photo frontal offre également de quoi alimenter les réseaux sociaux avec de jolis selfies. Seul le mode nuit ne nous a pas spécialement convaincus. Nous préférions les clichés d’origine, ceux retravaillés faisant vraiment trop artificiels.

Ci-dessous, un cliché de jour avec sa version ultra grand-angle :

Une photo de jour avec ses versions zoomées 2x et 5x :

Un mode portrait en extérieur et un autre en extérieur avec un chaton de trois mois qui pour une fois n’avait pas trop la bougeotte (non, ça n’est pas un selfie) :

Une photo en mode macro :

Des photos de nuit avec leurs versions corrigées par le mode dédié :

Des exemples de selfies :

L’Oppo Find X2 Neo est compatible B28

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile, l’Oppo Find X2 Neo supporte la 4G 700 MHz, la fameuse B28 sur laquelle a beaucoup misé l’opérateur.

Ci-dessous, un exemple de débit en intérieur, avec une carte SIM Free Mobile :

Puis des débits mesurés en extérieur :

Puisqu’on parle de carte SIM, faites attention au moment d’extraire le tiroir SIM. L’épingle s’insère en effet dans le trou de gauche. La proximité avec le microphone peut amener à se tromper.

De bonnes performances en jeu

Avec un processeur octa-core 2,4 GHz et une mémoire vive 12 Go, l’Oppo Find X2 Neo offre une expérience fluide, y compris en multimédia. Nos classiques Asphalt 9 et Call of Duty Mobile se chargeaient tranquillement. Sans être alarmante, la chauffe se fait bien sentir dans la partie supérieure du dos.

Pour les amateurs de benchmarks, AnTuTu positionnait l’Oppo Find X2 Neo entre d’anciens modèles haut de gamme comme les Pocophone F1 (Snapdragon 845), Samsung Galaxy S9+ (Exynos 9810) et Samsung Galaxy Note9 (Exynos 9810). Disk Speed indiquait de son côté 405 Mo/s en écriture et 790 Mo/s en lecture pour la mémoire de stockage interne.

Deux jours d’autonomie sans se forcer et une charge rapide

L’Oppo Find X2 Neo offre une solide autonomie pouvant atteindre les 2 jours sans problème.

Ci-dessous, deux exemples d’utilisation :

(1er cas) : Départ à 23h06 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 21h15 avec 19 %

2 heures et 5 minutes de jeu avec le son du smartphone

55 minutes de YouTube avec le son du smartphone

Alertes Gmail / Twitter

Pas mal de surf sur Internet

Quelques SMS

Photos

4 mises à jour d’applications

Tests de débit

(2e cas) : Départ à 23h50 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 21h06 avec 7 %

1 heure et 20 minutes de jeu avec le son du smartphone

20 minutes de jeu avec les écouteurs filaires

1 heure et 10 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

1 heure et 10 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

40 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

Alertes Gmail / Twitter

Surf sur Internet

Quelques SMS

Un appel court

Photos

Tests de débit

Avec le chargeur 30 Watts inclus dans la boîte, le plein se fait très rapidement.

Ci-dessous, un suivi de charge :

22h22 : 14 %

22h27 : 26 %

22h32 : 39 %

22h37 : 54 %

22h42 : 63 %

22h47 : 73 %

22h52 : 83 %

22h57 : 91 %

23h02 : 96 %

23h06 : 100 %

Une interface très complète basée sur Android 10

L’Oppo Find X2 Neo est fourni avec une interface ColorOS7 basée sur Android 10

Vraiment très complète, mais fort heureusement assez bien organisée, elle propose de nombreuses fonctions pratiques incluant notamment :

La possibilité de garder les boutons de navigation

La gestion avancée des gestes et mouvements (soulever pour activer, retourner pour couper le son lors d’un appel entrant, catpture d’écran à trois doigts, etc.)

La barre latérale des applications favorites

Le mode ne pas déranger en voiture

Le mode sombre

On note quelques applications pré-installées dans le cadre de partenariats, dont Netflix et Opera. Elles peuvent être désinstallées.

Toujours à propos des applis préinstallées, il y a également Oppo Relax, une application pour se détendre grâce à des exercices. Pourquoi pas.

Concernant enfin la partie sécurité, nous avions les patchs du mois de juin 2020, grâce à une mise à jour de 544 Mo installée durant notre test.

Quant aux solutions de déverrouillage, à savoir le lecteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, elles sont rapides et efficaces. Rien à signaler de côté-là.

VERDICT

L’Oppo Find X2 Neo est beau, performant en multimédia, gâté d’un son stéréo puissant et polyvalent en photo. Il offre une solide autonomie et profite d’une charge vraiment rapide. Pour l’accompagner, on trouve également de très bons écouteurs. Bon point pour les abonnés Free Mobile, ce smartphone supporte la B28 chère à l’opérateur. Seuls points qui pourraient vraiment en déranger certains, il faudra faire l’impasse sur le mini-jack et oublier l’extension MicroSD. À 600-650 euros, le Find X2 Neo se présente en tout cas comme une belle proposition. Cerise sur le gâteau : il est prêt pour la 5G.