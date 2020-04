OnePlus 8 Pro : le nouveau smartphone haut de gamme testé par Univers Freebox, un vrai bijou technologique

Univers Freebox a pu obtenir les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Voici pour commencer notre test de la version Pro, celle avec écran QHD+ 120 Hz et charge sans-fil 30 Watts, après une semaine d’utilisation.

Avant de passer à ce test, voici un rappel des principales caractéristiques du OnePlus 8 Pro qui nous a été prêté par la marque et qui coûte 899 euros en configuration 8/128 Go ou 999 euros en configuration 12/256 Go :

Fiche technique du OnePlus 8 Pro : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,84 GHz (chipset Snapdragon 865)

Mémoire vive : 8 ou 12 Go en LPDDR5

Écran : dalle AMOLED 6,78 pouces avec une définition Quad-HD+ (3 168 x 1 440 pixels)

Audio : son stéréo produit par le haut-parleur d’appel et un haut-parleur dans la tranche inférieure

Stockage : 128 ou 256 Go en UFS 3.0, sans possibilité d’extension par carte MicroSD

Deux logements Nano-SIM accessibles depuis un tiroir de la tranche inférieure

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66

Compatibilité 5G : oui (grâce au modem X55)

Quadruple capteur photo au dos : 48 + 8 + 48 + 5 Mégapixels

Capteur photo à l’avant : 16 Mégapixels (dans un poinçon en haut à gauche)

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (dans la tranche inférieure)

Support Wi-Fi : 802.11 b/g/n/ac/ax

Connectivité Bluetooth : version 5.1

Support NFC : oui

Batterie : 4 510 mAh non amovible

Recharge filaire avec le bloc 30 Watts (5V/6A) fourni

Recharge sans-fil en 30 Watts avec la station de recharge optionnelle

Charge sans-fil inversée : oui

Système d’exploitation : ROM OxygenOS basée sur Android 10

Solutions de déverrouillage : lecteur d’empreintes sous l’écran ou reconnaissance faciale avec le capteur photo frontal

Patchs de sécurité installés durant notre test : mars 2020

Un smartphone agréable en main

Au premier coup d’oeil, le OnePlus 8 Pro flatte la rétine et respire le premium à plein nez. C’est un beau smartphone avec son châssis aux angles arrondis, son écran débordant sur les tranches latérales et son assemblage parfait. Un design tellement réussi qu’il aurait vraiment été dommage de le cacher. On appréciera du coup la coque de protection fournie qui est transparente, surtout quand certaines grandes marques n’en fournissent pas. Notez au passage que le constructeur a indiqué une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Malgré le gabarit (on parle d’un smartphone 6,78 pouces), la finesse et le poids bien reparti assurent également une prise en main agréable. Le revêtement doux, mais non glissant (pas d’effet savonnette), rend de son côté vraiment agréable la préhension.

Seule chose que l’on peut vraiment reprocher, et on l’a déjà vu sur d’autres, c’est le bloc photo arrière protubérant, qui pourra gêner selon la façon dont vous tenez le smartphone. Il rend également le smartphone instable si vous l’utilisez sur une table. Fort heureusement, la coque de protection fournie, dont nous parlions plus haut, atténue grandement le désagrément.

Un grand écran et un son stéréo puissant

L’écran du OnePlus 8 Pro offre de belles couleurs et une belle luminosité qui rendent l’usage agréable en intérieur comme en extérieur. Il a également comme un argument un taux de rafraîchissement à 120 Hz, qui se traduit par une grande fluidité, y compris lors de la navigation dans l’interface ou lors d’un défilement sur les réseaux sociaux. Cette fluidité se sent tout de suite lorsque l’on utilise quotidiennement un smartphone avec écran 60 Hz. Notez que l’on peut, depuis les réglages de l’appareil, régler la définition (FHD+ ou QHD+) et le taux de rafraîchissement (60 ou 120 Hz), ou encore calibrer les couleurs (vif, nature ou avancé).

Quid du poinçon pour intégrer le capteur photo frontal tout en échappant à la bordure ou à l’encoche ? Eh bien, il se fait totalement oublier en vidéo ou en jeu, du fait de sa taille et de sa position en bas à gauche en mode paysage.

Le son est clair et puissant, mais manque un peu de graves à notre goût par rapport à certains smartphones que nous avons pu tester. À plein volume, nous avons noté quelques saturations. Bref, très propre dans l’ensemble, mais pas extraordinaire non plus. Toujours au chapitre audio, oubliez le mini-jack, aux abonnés absents.

Une polyvalence en photo

Le confinement a évidemment limité nos tests de photo en extérieur. D’après notre expérience, le OnePlus 8 Pro montre une certaine polyvalence avec ses multiples capteurs. Le mode nuit fait du bon boulot en récupérant un peu de luminosité et de couleur, mais également en réduisant les halos lumineux, sans arriver à un résultat trop artificiel. L’expérience devrait satisfaire le plus grand nombre.

Ci-dessous, une photo en extérieur avec ses versions ultra grand-angle et zoomée (3x) :

Une autre photo en extérieur, puis sa version zoomée (3x) :

Un toutou un peu agité qui a bien voulu prendre la pose pour les besoins de ce test :

Des photos avec un effet de flou d’arrière-plan, réalisées en intérieur, de jour puis de nuit :

Une photo en extérieur prise la nuit, puis sa version corrigée par le mode dédié :

Deux selfies en intérieur, un pris le jour et un pris le soir :

La 4G avec la B28, la 5G déjà là

Autre chapitre de test impacté par le contexte de confinement : celui des débits. En raison des déplacements limités, nous n’avons pu réaliser beaucoup de tests de débit. Sans compter l’impossibilité de tester la 5G, faute de réseau disponible.

Voici un test réalisé en intérieur :

Et deux tests réalisés en extérieur :

Des performances de haut vol

N’y allons pas par quatre chemins. Le OnePlus 8 Pro est une bête de course, capable de faire tourner tout le Play Store (sauf problème de compatibilité, bien évidemment). Les jeux Aphalt 9 ou Call of Duty étaient des formalités. Notez toutefois la chauffe qui se manifeste assez vite dans la partie supérieure du dos, en jeu ou lors de longues sessions d’utilisation, sans toutefois devenir désagréable au point de vouloir poser le smartphone.

Pour les amateurs de benchmarks, voici les résultats donnés par les outils AnTuTu et Disk Speed. AnTuTu plaçait ainsi le OnePlus 8 Pro en tête, au-dessus des Galaxy S20. Quant à Disk Speed, il indiquait 1,3 Go en lecture et 538 Mo/s en écriture pour la mémoire interne.

Une journée d’autonomie sans forcer et une charge très très rapide

Grâce à sa batterie 4 500 mAh, le OnePlus 8 Pro tient tranquillement la journée et permet même d’envisager un peu plus. Les moins gourmands pourront espérer tenir deux jours.

Ci-dessous, deux exemples d’utilisation :

(1er cas) : Départ à 23h53 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 20h59 avec 23 % :

1 heure et 50 minutes de streaming audio avec le casque Bluetooth

1 heure et 5 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

25 minutes de YouTube avec le son du smartphone

60 minutes de jeu avec le son du smartphone

9 téléchargements d’applications, dont 3 gros

24 mises à jour d’applications

Consultation et alertes Twitter

Consultation et alertes Gmail

Alertes Facebook

Surf sur Internet

Photos

Tests de débit

Benchmark

Manipulation et captures d’écran

(2e cas) : Départ à 15h28 avec 100 % et arrivée le lendemain à 21h23 avec 18 % :

60 minutes de jeu avec le son du smartphone

60 minutes de YouTube avec le smartphone du smartphone

50 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

3 mises à jour d’applications

1 mise à jour système

Consultation et alertes Twitter

Consultation et alertes Gmail

Alertes Facebook

Surf sur Internet

Quelques SMS

Photos

Tests de débit

Avec la technologie Warp Charge 30T, faire le plein se fait très rapidement. En filaire, vous pouvez en effet récupérer dans les 10 % toutes les 5 minutes. De quoi envisager une petite charge d’appoint avant de prendre la route.

Ci-dessous, un suivi de charge en filaire :

21h50 : 21 %

21h55 : 32 %

22h00 : 42 %

22h05 : 52 %

22h10 : 62 %

22h15 : 73 %

22h20 : 81 %

22h25 : 86 %

22h30 : 90 %

22h35 : 93 %

22h40 : 95 %

22h45 : 97 %

22h51 : 100 %

Le OnePlus 8 Pro est le premier smartphone de la marque à s’équiper de la charge sans-fil et le propose d’ailleurs avec une puissance de 30 Watts. Sans le chargeur adéquat, nous n’avons toutefois pas pu tester cet aspect. En revanche, nous avons testé la charge sans-fil inversée que propose également le OnePlus 8 Pro pour recharger un peu notre iPhone 11. La fonction s’active grâce à une icône dans le panneau des raccourcis et nécessite d’avoir plus de 15 % de batterie pour fonctionner.

Une interface basée sur Android 10

L’interface OxygenOS repose sur Android 10.

Elle contient quelques applications issues de partenariats commerciaux comme Facebook, Messenger, Instgram ou Netflix. Hormis la quatrième, elles peuvent être désinstallées.

L’interface propose également quelques fonctions pratiques comme :

Le mode lecture

Le choix entre la navigation dans l’interface avec les boutons ou la gestuelle

La gestion avancée des gestes (la mise en silencieux en retournant le smartphone, la capture d’écran à trois doigts, la reconnaissance des lettres sur l’écran éteint, etc.).

Et toujours le basculement pratique entre les modes mode sonnerie, vibreur et silencieux grâce au bouton coulissant sur la tranche droite (Alert Slider)

Grâce à une mise à jour intermédiaire, nous sommes passés aux patchs de sécurité du mois de mars 2020.

Toujours en parlant de sécurité, les deux solutions de déverrouillage proposées, à savoir la reconnaissance faciale et le lecteur d’empreintes digitales sous la dalle, sont aussi efficaces l’une que l’autre et très rapides. Rien à redire à ce sujet.

VERDICT

Joli design, bonne prise en main, certification IP68, grosses performances, compatibilité 5G, écran AMOLED magnifique, son stéréo propre, polyvalence en photo, charge rapide en filaire comme en sans-fil et partie logicielle bien réalisée et pas surchargée, le OnePlus 8 Pro est vraiment séduisant sur le papier comme entre les mains. En cherchant un peu, on pourrait lui reprocher l’absence de slot MicroSD pour l’extension mémoire et du mini-jack. En fait, le réel frein pourrait être le prix avec les 899 ou 999 euros demandés, selon la configuration choisie. Maintenant, le prix apparaît justifié au regard des prestations vraiment haut de gamme de ce smartphone. Notez qu’il y aura l’alternative du OnePlus 8 standard. Nous vous en parlerons sur Univers Freebox dans le cadre d’un prochain test.