Covid-19 : Sanofi a mis au point un auto-test de dépistage sur smartphone

Un auto-test de dépistage du Covid-19 a été développé par Sanofi France en collaboration avec Luminostics. Il peut fournir un diagnostic, sans aucune aide médicale, en moins de trente minutes.

Lundi 20 avril au micro d’RMC, Olivier Bogillot, le président de Sanofi France a déclaré avoir développé, en coopération avec la start-up californienne Luminostics, un nouveau test du Covid-19 sur smartphone. A l’aide d’un dispositif externe branché à un smartphone, il est capable de diagnostiquer un patient, sans professionnel de la santé, en moins de trente minutes.

Ce nouvel auto-test de dépistage du coronavirus sur smartphone aidera notamment ceux qui ne souhaite pas se rendre à l’hôpital, d’après le responsable de Sanofi. Concrètement, il suffira de brancher un adaptateur dans lequel sera placé un échantillon de salive ou de sécrétion de la personne testée, sur son smartphone : « On le met dans un petit appareil connecté à un smartphone et, par électroluminescence, on voit si on est positif ou non au Covid-19 », comme l’a expliqué le PDG de Sanofi. Le résultat du test sera donné en moins de trente minutes.

La technologie de dépistage à domicile de Luminostics, l’entreprise californienne, fonctionne via l’optique du smartphone. Elle est composée d’un adaptateur et d’un système intelligent de détection de signal chimioluminescent. Le test est également compatible sur Android ainsi que sur iOS.

En ce qui concerne la partie médicale du test, c’est Sanofi qui s’en occupe. Grâce à l’entreprise, aucun personnel médical ou même analyste de laboratoire, ne sera nécessaire afin d’obtenir un diagnostic. Cependant, Olivier Bogillot annonce une disponibilité dans « plusieurs semaines » pour cet auto-test de dépistage du Covid-19 sur smartphone.

Source : BFMtv