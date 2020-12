Xiaomi Mi 10T Pro : le smartphone haut de gamme avec capteur 108 Mégapixels testé par Univers Freebox

Après avoir testé le Xiaomi Mi 10T, Univers Freebox se penche sur la variante Pro de ce smartphone haut de gamme à prix cassé. Elle étoffe surtout la partie photo avec un capteur principal de 108 Mégapixels. Voici notre test après une dizaine de jours en sa compagnie.

Avant de passer au test, voici les caractéristiques du Xiaomi Mi 10T Pro, qui s’affiche à 569,90 euros dans sa configuration 8/128 Go et 599,90 euros dans sa configuration 8/256 Go :

Fiche technique du Xiaomi Mi 10T Pro : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,84 GHz (chipset Snapdragon 855)

Mémoire vive : 8 Go en LPDDR5

Écran : dalle IPS 6,67 pouces avec une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels)

et un rafraîchissement en 144 Hz

Audio : son stéréo

Stockage : 128 ou 256 Go en UFS 3.1 non extensible par carte MicroSD

Deux logements Nano-SIM accessibles depuis un tiroir de la tranche inférieure

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32

Compatibilité 5G : oui

Trois capteurs photo au dos (dans un bloc rectangulaire) : 108 + 13 + 5 Mégapixels

Capteur photo à l’avant : 20 Mégapixels (dans un poinçon en haut à gauche)

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (dans la tranche inférieure)

Support Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ax

Connectivité Bluetooth : version 5.1

NFC : oui

Batterie : 5 000 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 33 Watts (bloc inclus dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 10 avec l’interface MIUI 12

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite

Patchs de sécurité installés durant notre test : septembre 2020

Un smartphone difficile à oublier

En effet, avec son écran 6,67 pouces et sa batterie 5 000 mAh, notre ami a bien du mal à se faire oublier, que ce soit dans la main ou dans la poche. La contrepartie d’un affichage XXL et d’une bonne autonomie, comme nous le verrons plus loin.

Même constat qu’avec la version standard, et bien d’autres smartphones, le bloc photo ne fait pas dans la discrétion et gâche un peu le design de l’ensemble. Il vient également se faufiler sous le doigt lors de la tenue en mode paysage pour le jeu, la vidéo ou le selfie et rendre le smartphone bancal sur la table. Une protubérance que vient fort heureusement atténuer la coque de protection fournie.

Écran 144 Hz et son stéréo : deux atouts pour le multimédia

Comme sur le modèle standard, on a un écran Full HD+ 144 Hz avec un poinçon assez discret, mais avec une dalle IPS. Le passage au modèle Pro ne sonne donc pas le passage à l’AMOLED avec ses couleurs plus vives et ses noirs plus profonds. Cela n’empêche pas à l’écran du Mi 10T Pro d’offrir une belle expérience au quotidien, en extérieur comme intérieur, quel que ce soit l’usage. On peut procéder à quelques ajustements depuis les paramètres.

Quelques rares smartphones mettent une petite claque en termes de son, à l’image de l’Asus ROG Phone 3 que nous avons récemment testé. Le Xiaomi Mi 10T Pro offrant simplement un son stéréo et propre, avec un petit début de basses ajoutant du relief.

Ne cherchez pas le mini-jack pour y brancher vos écouteurs filaires. La connectique ne fait tout simplement pas partie de l’équation. Le constructeur fournit cependant un convertisseur mini-jack vers USB-C.

Un capteur photo 108 Mégapixels

C’est l’argument principal du Xiaomi Mi 10T Pro par rapport au Xiaomi Mi 10T : un capteur 108 Mégapixels, quand le modèle standard se “limite” à un module 64 Mégapixels. On retrouve outre cela les capteurs secondaires 13 et 5 Mégapixels pour l’ultra grand-angle et la macrophotographie.

Les selfies se retrouvent une nouvelle fois confiés à un module 20 Mégapixels. Dans les faits, tous ces capteurs assurent une certaine polyvalence et permettent d’avoir des clichés exploitables dans la plupart des situations.

Ci-dessous, une photo de jour, puis ses versions ultra-grand et zoomée (x2) :

Deux photos avec du flou d’arrière-plan, en extérieur et en intérieur :

Une photo en mode macro (sur un mur avec de la mousse) :

Deux photos de nuit, puis leurs versions corrigées par le mode nuit :

Des selfies en intérieur et en extérieur :

Dual-SIM, 4G 700 MHz et 5G

Le Xiaomi Mi 10T Pro supporte la 4G 700 MHz chère aux abonnés Free Mobile, mais aussi la 5G qui fait ses débuts commerciaux en France. La gestion dual-SIM fait partie du programme avec deux logements Nano-SIM dans un tiroir de la tranche inférieure.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Puis en extérieur :

Le smartphone en a sous le capot

Comme le Mi 10T standard, le Mi 10T Pro offre une expérience fluide au quotidien et de bonnes performances en multimédia. Il embarque lui aussi un chipset Snapdragon 865, l’un des meilleurs du moment, de la mémoire LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. Cette version Pro propose d’emblée 8 Go de mémoire vive (contre 6 ou 8 Go pour le modèle standard) et permet d’envisager 256 Go (contre seulement 128 Go).

Cette débauche de performances se ressent forcément dans les benchmarks. Disk Speed indique ainsi 575 Mo/s en écriture et 0,99 Go/s en lecture pour la mémoire interne. AnTuTu positionne le Mi 10T Pro en 10e position. Bref, il boxe parmi les meilleurs.

Une autonomie confortable et une charge rapide

L’autonomie variera évidemment en fonction des usages de chacun. Durant nos tests, nous avions sans forcer les deux jours d’autonomie, grâce à la batterie 5 000 mAh à bord.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ avec 100 % à 14h00 et arrivée le surlendemain à 25 % à 13h20 :

5 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

55 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

5 minutes de jeu avec le son du smartphone

30 minutes de jeu avec les écouteurs Bluetooth

20 minutes de YouTube avec les écouteurs Bluetooth

35 minutes de YouTube avec le son du smartphone

Consultations et alertes Gmail / Twitter

Pas mal de surf sur Internet

Un appel voix court

SMS/MMS

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Photos

Tests de débits

Benchmarks

14 mises à jour d’applications

1 téléchargement d’application

Le chargeur 33 Watts fourni permet des charges express et aux charges complètes de ne pas s’éterniser. Pour une charge plus rapide sur le même segment tarifaire, il faudra regarder du côté d’Oppo et OnePlus 8T, dont les Reno4 5G et 8T à respectivement 549 et 599 euros proposent de la charge 65 Watts.

Ci-dessous, un suivi de charge :

21h15 : 20 %

21h20 : 28 %

21h25 : 38 %

21h30 : 48 %

21h35 : 58 %

21h40 : 68 %

21h45 : 77 %

21h50 : 86 %

21h55 : 93 %

22h00 : 98 %

22h05 : 99 %

22h07 : 100 %

Android 11 avec l’interface MIUI 12

Le Xiaomi Mi 10T Pro s’accompagne d’une interface MIUI 12 reposant sur Android 11, le dernier OS mobile de Google.

Elle propose quelques fonctions pratiques, dont :

La possibilité d’avoir ou non un tiroir d’applications

Les fenêtres flottantes

La gestion avancée des gestes de navigation

Le mode lecture

Le mode nuit

L’assistant de jeu Game Turbo

Le second espace pour sécuriser vos données sensibles

Quelques applications sont préinstallées dans le cadre de partenariats commerciaux : eBay, Facebook, LinkedIn, Netflix et WPS Office. Tout ce petit monde peut être désinstallé très facilement. Il y a également le navigateur Web maison, en alternative à celui de Google.

Terminons sur le volet sécurité. Durant notre test, nous avions les patchs du mois de septembre 2020. Nous n’avions pas mieux lors de la rédaction de test.

Quant aux deux solutions de verrouillage proposées, à savoir le lecteur d’empreintes latéral ou la reconnaissance faciale, rien à signaler. C’est rapide et efficace. Pas un raté durant notre test.

VERDICT

Avec le Mi 10T Pro, Xiaomi propose un smartphone haut de gamme à prix cassé. Chipset Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM, écran 144 Hz, son stéréo, 5G, 4G 700 MHz, photo 108 Mégapixels, batterie 5 000 mAh, charge 33 Watts et interface complète basée sur Android 11, ce smartphone coche un grand nombre de cases pour un smartphone compris entre 500 et 600 euros. Il fait en revanche l’impasse sur le recharge sans-fil, pratique, mais pas essentielle non plus. Oubliez également le mini-jack et le slot MicroSD, aux abonnés absents. La copie reste perfectible, mais la proposition néanmoins très intéressante au regard du prix.