Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… Bouygues Telecom obtient son permis de conduire, la Freebox à toute vitesse à travers l’hexagone…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

08 décembre 1994 : Bouygues Telecom obtient la troisième licence GSM

Les débuts de Bouygues Telecom dans le mobile. Via un arrêté daté du 8 décembre 1994, le groupe Bouygues a obtenu l’autorisation d’établir son propre réseau et de l’exploiter. Si ses concurrents sont arrivés 4 ans avant lui, il a fallu s’adapter pour que Bouygues Telecom trouve sa place sur le marché. Il commercialisera ses premières offres deux ans plus tard.

10 décembre 2013 : Free inclut la 4G dans son forfait à 2€

Une semaine après l’avoir inclus dans son offre à 19.99€, Free Mobile propose dès le 10 décembre 2013 la 4G à ses abonnés au forfait à 2€ par mois. Le tout est bien sûr intégré sans surcoût. Voici ce que proposait le petit forfait de Free au 10 décembre 2013.

12 décembre 2007 : Free déploie l’IPv6

Vous avez dit avant-gardiste ? L’opérateur de Xavier Niel a été l’un des premiers opérateurs dans le monde à faire évoluer son réseau vers la nouvelle connectivité IPv6 le 12 décembre 2007. Pour les néophytes, cette technologie permet d’affecter à chaque appareil connecté sa propre adresse IP et renforce notamment le niveau de sécurité et la qualité des services fournis. Les choses ont bien changé depuis 2007, dorénavant les opérateurs sont encouragés à déployer l’IPV6 sur toutes leurs box et Free est bien en avance, proche des 100%/

12 Décembre 2005 : CANALPLAY débarque sur Freebox TV

Free et Canal+ c’est un partenariat de longue date qui dure encore aujourd’hui. Le 12 décembre 2005, Iliad avait renforcé ce partenariat en lançant une offre sur le service de VOD du groupe plutôt alléchante. Ce lancement s’accompagnant d’une promo, puisque Free annonçait un prix de 1.99€ pour les 100 000 premiers films visionnés sur la plate-forme. Canalplay a depuis fermé ses portes en 2019, remplacée par Canal+ Séries sur les box et dans les offres Canal.

12 décembre 2003 : le très haut débit disponible partout en France sur les Freebox

Nous sommes le 12 décembre 2003 et c’est déjà Noël pour les abonnés Freebox. L’opérateur de Xavier Niel annonce en effet qu’à compter de cette date , “Free double le débit proposé pour le prix de 29,99€ par mois sur toute la France”, toujours sans engagement. En zone non dégroupée, le débit passait ainsi de 512 Kbp/s à 1024 Kbp/s en réception et 128kbp/s en émission. Dans les zones dégroupées, le débit était alors d’au minimum 2048 Kbp/s en réception et 256 Kbp/s en émission. On est encore loin de la fibre 10G-Epon, mais c’est un début !