Abonnés Freebox Pop et mini 4K : un service de SVOD américain bénéficie d’une promo pendant 3 mois

Avis aux abonnés Freebox Pop et mini 4K, le service de vidéos à la demande par abonnement, Starzplay, débarque aujourd’hui sur Molotov avec une promo intéressante à la clef.

Encore assez discret en France en comparaison des mastodontes Netflix, Prime Video, OCS et Disney+, Starzplay est pourtant disponible dans l’hexagone depuis plus d’un an et n’en est pas moins intéressant. Déjà disponible via Amazon Channels de Prime Video sur toutes les Freebox mais aussi sur le Google Play Store pour les abonnés Pop et mini 4K avec un essai gratuit de 14 jours, le service de SVOD américain et son catalogue déboulent aujourd’hui sur Molotov au tarif de 2,49€/mois (pour les 3 premiers mois) au lieu de 4,99€/mois. Soit un nouveau moyen d’accès pour les abonnés aux box Android de Free qui le désirent.

Starzplay donne accès à des programmes inédits, notamment les séries « Mr Mercedes », « The Act » avec Joey King et Patricia Arquette, “The Great” sur la vie de Catherine II de Russie ou encore “The Stand” adaptée de Stephen King qui débarquera en janvier prochain mais aussi à une large bibliothèque de films à succès.

Ambitieux, la plateforme ambitionne de séduire entre 25 et 35 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2025. Le service se revendique le quatrième acteur du marché derrière Netflix, Prime Video et Disney+.