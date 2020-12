Xavier Niel ne dit pas que des “conneries” sur la 5G

Free publie l’intégralité de sa vidéo parodique sur la 5G

Ce week-end, Free avait lancé le teasing autour de ses offres 5G. Et comme il ne fait jamais rien comme tout le monde, les petits clips publiés parodiaient différentes théories du complot complètement absurdes autour de la 5G. Alors que le nouveau forfait 5G de Free a été annoncé matin, l’opérateur a diffusé l’intégralité de la vraie-fausse interview de Xavier Niel. Et ce dernier a vraiment donné de sa personne puisqu’il s’en prend vraiment plein la tête, au sens premier du terme, à la fin de cette vidéo. Il annonce finalement que chez Free, il n’y pas de conneries et que “la 5G c’est inclus pour le même prix”