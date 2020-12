Free tease sa 5G : troisième téton, tongs et complotisme… l’opérateur ne fait rien comme les autres

Free a lancé hier sa campagne de communication sur la 5G avec déjà deux vidéos suscitant l’engouement. Des théories affluent, le ton est décalé… Que cachent ces tweets si intrigants ?

Pourquoi des tongs empêchent la 5G de fonctionner ? La nouvelle génération de téléphonie mobile peut-elle faire pousser un troisième téton ? Les internautes attendent des réponse de Xavier Niel, après deux vidéos postées respectivement hier et aujourd’hui sur le compte Twitter de Free.

Effet Weber, troisième téton, quézaco ?

Dans ces vidéos, les déclarations de Xavier Niel sont en effet absurdes. D’après le papa de Free, “l’effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs“. Pardon ?

Tout d’abord, il convient d’être au clair au sujet de l’effet Weber. En psychophysique , cette loi établit le lien entre une sensation mentale et l’importance d’un stimulus. L’effet Weber détermine à partir de quel seuil un changement est remarqué par un utilisateur. Si un objet A pèse 1kg, combien doit peser un objet B pour que l’on réalise une réelle différence de poids ? Voici un exemple de l’application de l’effet Weber. Mais quel rapport avec les tongs ?

Le mystère reste entier sur ce point. Les internautes y vont de leurs théories, plus ou moins réfléchies pour trouver le lien entre la 5G et les tongs. Ici par exemple, une formule présentant l’effet Weber appliqué à la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Mais d’autres sont plus farfelus et font un lien avec l’été et notamment les barbecues Weber. Un lien assez mince puisque nous sommes en plein décembre.

Dans le deuxième extrait posté aujourd’hui, le fondateur d’Iliad avoue même avoir des contacts en Corée du Nord attestant que la 5G fait pousser un troisième téton.

Teaser la 5G en surfant sur la vague de théories du complot

Si les deux vidéos est très courtes, leur décor et la forme font également tiquer. En effet, tout rappelle le documentaire “Hold up” ayant fait polémique quelques semaines auparavant. Fond noir avec deux écrans affichant “5G, la vérité” comme une affiche de film, un intervenant assis face à la caméra à qui l’on pose des questions “qui fâchent”… La ressemblance est troublante, sans compter sur les réponse de Xavier Niel, plus proche d’une théorie farfelue au premier abord que d’une réalité scientifique.

Une ressemblance qui n’échappe pas aux internautes

Un tacle amusant envers les complotistes anti-5G, en faisant écho à la montée des théories autour du Covid-19 (et notamment son lien avec la nouvelle génération de téléphonie mobile). Free est après tout connu comme le “trublion des télécoms”, les piques envoyées aux théories farfelues n’est pas étonnant de sa part.

Dans tous les cas, ces vidéos reçoivent de nombreuses réactions positives de la part des internautes, saluant le coup de com et l’humour de l’opérateur. Certains rentrent même dans le jeu, en rajoutant une couche. Un bon coup de com réussi pour Free, en attendant les offres 5G !