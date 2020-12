Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mise à jour des Freebox, lancement d’une fonctionnalité utile, arrivée de l’eSIM et d’un espace abonné tout neuf

Free a lancé une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One. Estampillé 4.2.7, ce firmware améliore notamment le débit des stations connectées sur les répéteurs. Quelques bugs ont également été corrigés concernant le contrôle parental. Une correction a également été apportée sur le WiFi invité en mode “internet seulement” avec le répéteur Wi-Fi Pop. En complément de l’update sur votre Server, il faut également redémarrer votre répéteur également mis à jour, afin de passer à la version 1.2.8 du firmware .

C’est parti pour la première salve de chaînes offertes sur la Freebox. Mezzo, Histoire TV, Trace Urban, Trace Caribbean, Trace Toca, Trace Gospel et Trace Sport Star sont en clair jusqu’au 30 décembre prochain. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : DAZN, le nouveau service de streaming sportif est enfin disponible à 1,99€/mois. Plus d’infos…

Brut : le média global 100% vidéo est désormais disponible sur les Freebox Pop et mini 4K, via Molotov. Plus d’infos…