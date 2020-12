Free lance un nouveau concours avec un smartphone 5G à gagner

[#Concours]

Juste avant les fêtes, on pense à vous en vous faisant gagner ce magnifique #OPPOReno4Z compatible #5G ! 🥳

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de Follow & Rt les comptes @free et @oppomobilefr et croiser les doigts. 🤞 TAS le 08/12.

Bonne chance à tous !🍀 pic.twitter.com/Bh7yO4oE8a

Free (@free) December 3, 2020