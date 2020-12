Free lance une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One

Quelques améliorations au programme, et quelques bugs corrigés.

Après une première mise à jour corrective mi-novembre, l’opérateur de Xavier Niel lance un nouvel update sur les serveurs de ses Freebox Delta, pop, Révolution, mini 4K et One. Estampillé 4.2.7, ce firmware apporte une API d’optimisation de la configuration WiFi pour Freebox Connect et améliore le débit des stations connectés sur les répéteurs.

Quelques bugs ont également été corrigés. Certains abonnés ont observé des failles concernant le contrôle parental, laissant passer des notifications via des services de messagerie comme WhatsApp par exemple. C’est désormais de l’histoire ancienne.

Une correction a également été apportée sur le WiFi invité en mode “internet seulement” avec le répéteur Wi-Fi Pop. En complément de l’update sur votre Server, il faut également redémarrer votre répéteur, afin de passer à la version 1.2.8 du firmware.

Pour bénéficier de cette mise à jour, il suffit de redémarrer son serveur.