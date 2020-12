Top départ pour DAZN, le Netflix du sport débarque sur Freebox Pop et mini 4K

La nouvelle plateforme de streaming sportive, DAZN, est dès à présent disponible dans l’hexagone. De la boxe au programme à moins de 2€/mois mais une ambition affichée.

DAZN débarque aujourd’hui discrètement sur le marché français avec un abonnement sans engagement à 1,99€/mois. Initialement prévu en mai dernier, son lancement a finalement été reporté à cause de la pandémie. La plateforme anglaise détenue par le milliardaire Len Blavatnik, l’un des hommes les plus riches du Royaume-Un ( Warner Music, Deezer), a les moyens de ses ambitions. Considéré comme le Netflix du Sport, DAZN compterait 8 millions d’abonnés dans 9 pays. Le pure player de la diffusion de sports compte dès aujourd’hui conquérir le monde avec un lancement ce matin dans 200 pays dont l’hexagone.

Déjà présente entre autres dans le football au Royaume-Uni (Boxing Day de Premiere League), en Allemagne (Bundesliga et Ligue des champions), en Espagne (Liga) et en Italie (Serie A), DAZN fait ses débuts en France avec des droits limités en proposant seulement de la boxe en direct et en replay avec comme premier combat retransmis en direct le 12 décembre, celui opposant le Britannique Anthony Joshua et le Bulgare Kubrat Pulev.

Des contenus limités mais un intérêt pour le foot français

Au-delà des combats en direct, DAZN propose des documentaires, émissions hebdomadaires et combats classiques mais aussi des longs-métrages sur différents athlètes. Mais certains observateurs imaginent déjà l’ambitieuse plateforme britannique s’intéresser au foot français. Dans le mille, “En France, nous aurons vite des discussions sur le foot”, révèle ce matin dans les lignes de L’Express, Joe Markowski, vice-président exécutif de DAZN.

Disponible sur plusieurs supports comme la Freebox Pop et mini 4K

La plateforme est dès à présent disponible sur téléviseur connecté et d’autres appareils, tels qu’Amazon Fire TV/Stick, Android TV, Apple TV, Chromecast, Smart TV Samsung et plus encore. L’application est téléchargeable sur la Freebox Pop et mini 4K. Un test vous sera proposé dans l’après-midi.