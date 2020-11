Freebox : Canal+ annonce le retrait de plusieurs chaînes TV et d’un service de ses offres

C’est officiel, les chaînes Voyage, MyZen, Museum et le service Fox Play vont disparaître le 31 décembre des offres Canal+.

Moins d’évasion, de bien être et d’art à l’heure où les foyers français en ont plus que jamais besoin. “Nous vous informons que les chaînes Voyage, MyZen et Museum ne seront plus disponibles au sein des offres Canal à compter du 31 décembre prochain”, c’est par ce message laconique que la filiale de Vivendi annonce aujourd’hui sur son espace Abonné le retrait de ces 3 chaînes incluses entre autres pour les abonnés Freebox avec TV by Canal et Famille by Canal.

La disparition de Voyage a été révélée en septembre dernier. Disney a décidé de stopper sa diffusion nous a appris Fox Network Group France. Ses deux soeurs, National Geographic et Wild, continuent quant à elles l’aventure.

La situation diffère quelque peu pour myZen et Museum. Les deux chaînes disponibles également en option sur le canal 243 et 213 des Freebox, pourraient continuer leur diffusion ailleurs, en signant par exemple un accord de distribution en direct avec les opérateurs. Aucune information n’a cependant été communiquée pour le moment.

A noter que le service de séries à la demande Fox Play lancé en 2017 dans les offres Canal et disponible dans l’Univers Canal des Freebox, fera lui aussi ses adieux.

