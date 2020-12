Abonnés Freebox Delta : 11 nouveaux jeux PC offerts avec Prime Gaming, dont un titre très populaire

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la large sélection du moment, avec un jeux culte pour les amateur de FPS.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch en décembre mais aussi après !

Battlefield 3 offert jusqu’au 30 décembre

Faut-il le présenter ? La franchise Battlefield est la rivale d’une autre licence très connue des jeux de tirs en première personne (FPS) : Call of Duty. Il s’agit ici du troisième opus direct de la saga, sorti en 2011. Il intégrait notamment un mode co-op très apprécié, permettant de jouer en ligne avec vos amis.

A noter cependant, pour accéder à ce jeu, il faudra également se créer un compte Origin et installer la plateforme d’Electronic Arts. En récupérant ce jeu, vous obtiendrez un code à saisir sur Origin pour bénéficier du jeu gratuitement.

Bridge Constructor Medieval à saisir avant le 4 décembre

Bridge Constructor Médiéval vous fait remonter le temps jusqu’à l’époque des châteaux et des chevaliers. Construisez des ponts robustes pour acheminer les provisions jusqu’à votre ville, ou au contraire construisez des ponts bancals qui s’effondreront sous le poids des troupes adverses

Genesis Alpha One, Deluxe Edition offert jusqu’au 11 décembre

Plongez dans les recoins les plus sombres de l’espace avec Genesis Alpha One : un jeu de tir à la première personne en rogue-like où vous devez construire, entretenir et piloter votre vaisseau à travers une galaxie débordante d’aliens hostiles et de menaces humaines.

Ironcast , jusqu’au 18 décembre prochain

Ironcast est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour avec des missions individuelles jouées via un système de match-trois. Le jeu propose des missions générées de manière procédurale et des permadeath, des agrafes du genre roguelike.

The Spectrum Retreat et Lost Horizon à récupérer avant Noël

Découvrez The Spectrum Retreat, un jeu de réflexion complexe à la première personne qui se déroule dans un futur proche. Vous vous réveillez à l’hôtel The Penrose, un refuge paisible et troublant à l’écart du monde extérieur. En tant qu’hôte estimé, votre existence est incrustée dans les couloirs et les chambres de l’hôtel.

Également disponible jusqu’au 25 décembre prochain, Lost Horizon vous plonge en 1936 : les soldats du Troisième Reich parcourent le monde à la recherche d’armes occultes afin de poursuivre leur conquête démentielle. Lorsqu’on demande à Fenton Paddock, ancien soldat britannique et trafiquant malheureux, de chercher son ami Richard, disparu au Tibet, il ne se doute pas que ses recherches le mèneront à travers trois continents vers un secret qui pourrait mettre le monde sens dessus dessous.

Cinq jeux à saisir avant le 15 janvier 2021

Vous pouvez essayer HyperDot, jeu d’arcade très dynamique avec une seule règle : esquiver ! Esquivez les ennemis et testez vos talents sur plus de 100 niveaux en mode campagne, survivez à vos amis dans des batailles à multijoueurs, ou créez vos propres défis personnalisés dans l’éditeur de niveaux.

Plus d’humeur action-RPG ? Découvrez Wizard of Legend, un dungeon crawler à l’action intense qui met l’accent sur des combats magiques dynamiques. Les déplacements rapides et l’utilisation encore plus rapide de sorts vous permet d’enchaîner les sorts pour déclencher des combinaisons dévastatrices contre vos ennemis !

Vous pouvez également vous essayer à Sigma Theory : Global Cold War. Voici le pitch de ce jeu de simulation : dans un futur proche, des scientifiques ont fait une découverte qui pourra changer à jamais notre monde, en bien ou en mal. Cette découverte, appelée The Sigma Theory, placée entre de mauvaises mains, peut détruire l’entièreté du système financier mondial, faire disparaître des pays ou même donner accès à l’immortalité. Vous incarnez le chef des services de renseignement de votre pays. Votre but ?

Changement de décor, avec Turmoil. Tout en pixel-art, il s’agit d’un jeu de gestion dans lequel il faut construire et gérer une grosse exploitation de forage de pétrole dans l’Amérique de la deuxième moitié du 19e siècle. Le jeu propose un aspect poussé de gestion et de compétition entre compagnies.

Et enfin, dernier de la liste, un jeu d’horreur pour vos nuits d’hiver. Close to the Sun se déroule à la fin du XIXème siècle et place le joueur dans la peau de Rose, une jeune journaliste qui recherche sa sœur disparue dans un énorme navire construit par Nikola Tesla.

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire, comme pour Battlefield 3.