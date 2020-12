Freebox Pop et mini 4K : le lecteur multimédia VLC s’améliore

La célèbre application française se met à jour sur Android TV.

Idéal pour lire une myriade de formats audio et vidéo. Disponible par défaut dans l’interface Oqee du Player Pop et téléchargeable sur la Freebox mini 4K, l’application VLC a récemment été mise à jour. Au rang des améliorations, les développeurs ont intégré “une nouvelle navigation Android Auto”. Le groupe vidéo et l’interface ont été améliorés, de nombreux correctifs ont également été apportés, notamment sur la gestion des éléments de la playlist et sur le réseau samba. Les crash récurrents sont désormais de l’histoire ancienne.

Lors d’une précédente mise à jour, en septembre, l’application s’est dotée d’une nouvelle interface plus moderne.

Pour rappel, afin de mettre à jour les applications sur la Freebox Pop, il faut se rendre sur le Play Store dans la rubrique mes applications.