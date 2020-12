Ça débat autour du forfait 5G B&You, Free Mobile ne doit pas prendre de retard pour lancer son réseau… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Bouygues Telecom se lance dans la 5G abordable, les Freenautes sont sceptiques

Le premier forfait 5G sans engagement et “low-cost” a été lancé chez Bouygues Telecom. Au programme, 130 Go pour 25.99€/mois pour cette offre B&You. Comparé aux autres offres des opérateurs, le changement est significatif, certes, mais tous les Freenautes ne sont pas convaincus. Dans les commentaires, nous avons clairement deux camps : ceux qui considèrent que l’offre est intéressante, et ceux qui trouvent toujours cela trop cher. Et vous, qu’en pensez- vous ?

Free Mobile et son réseau 5G, attention au sempiternel “bientôt”

Free est définitivement prêt pour la 5G. Avec plus de 11 000 sites 700 MHz 5G ready et près de 400 sites 3,5 Ghz prêts à être activés, l’opérateur pourrait ainsi devancer tous ses concurrents en terme de couverture, même en “vraie 5G”. Seulement, certains craignent que Free ne prenne trop son temps à activer toutes ses antennes, comme voi38. En conservant son avance actuelle, le trublion des télécoms pourrait en effet marquer le coup, il ne faut juste pas louper le coche !

Un nouvel espace abonné pour les abonnés Free Mobile, c’est bien, mais…

Enfin, Free a revu entièrement son espace abonné pour ses clients mobiles. Si l’interface et l’ergonomie est appréciée, les Freenautes ont cependant déjà une petite requête… Allez Free, encore un effort pour le sans fautes !

Free en retard sur les zones blanches, les riverains réticents n’y sont peut être pas pour rien ?

L’opérateur de Xavier Niel a annoncé discuter sérieusement avec l’Arcep pour justifier ses retards sur le new deal, pour la couverture des zones blanches. Taquin, Philg62 a lui sa petite idée derrière la tête sur le pourquoi du comment…

Pour sa part, l’opérateur déclare que les retards sont surtout à imputer à des endroits où l’implantation des antennes est très délicate, soit pour des raisons techniques, soit législatives.

Des conseils pour améliorer notre service, dont l’initiative vous a plu !

Univers Freebox a lancé un service d’assistance vidéo, qui permet à nos accompagnateurs numériques de vous aider même lorsque notre boutique est fermée. Et cliclem nous propose même son aide, et d’envisager de proposer à nos lecteurs de venir aider les abonnés également. Merci, c’est gentil !

D’ailleurs, l’initiative a été bien reçue, et vos commentaires nous font chaud au coeur.