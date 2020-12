Bouygues Telecom n’attend pas Free et lance le premier forfait 5G low-cost

Bouygues Telecom lance le premier forfait 5G low-cost en France et frappe fort ce matin avec une offre spéciale B&You 130 Go à 24,99€.

Que la bataille commence ! A l’heure où Orange, SFR et Bouygues Telecom bombent le torse sur le nombre de villes couvertes en 5G au lancement de leur réseau, l’opérateur de Martin Bouygues ouvre le bal des forfaits low-cost. A l’occasion de l’allumage de sa 5G ce matin, celui-ci en profite pour dégainer via sa marque B&YOU, un forfait 5G/4G+ sans-engagement, à 24,99€ euros par mois pour 130 Gigas de données dont 15 Go utilisables en Europe et DOM. Spotify Premium est offert pendant 3 mois.

Alors que Free maintient jusqu’au bout le suspens sur ses offres 5G “au juste prix” lesquelles devraient pointer bientôt le bout de leur nez, Bouygues Telecom prend ainsi les devants. De leur côté, Sosh et Red By SFR devraient prochainement lui emboîter le pas.