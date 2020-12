Canal+ augmente le prix de son abonnement pour Noël

A l’approche des fêtes de Noël, la filiale de Vivendi augmente d’1,09€ le tarif mensuel de son offre basique à Canal+ peu importe la durée d’engagement.

Après avoir prévenu courant novembre certains clients d’une hausse à venir du prix de leur offre à l’occasion de la reconduction automatique de leur contrat d’abonnement, Canal+ applique désormais la même hausse de tarif pour les nouveaux abonnés, une première depuis plusieurs années.

Sur le site internet de la filiale de Vivendi, l’offre d’accès Canal+/Canal+ Décalé (TV+ Digital) est désormais proposée à 20,99€/mois avec un engagement d’1 an contre 19,90€ jusqu’à présent. Une augmentation mensuelle d’1,09€ appliquée également sur l’abonnement avec un engagement de 24 mois, proposé à 25,99€/mois contre 24,90€ auparavant.

A ce prix là, autant opter pour l’une des offres série limitée, comme Canal+ avec Netflix et Disney+ affichée à 25€/mois pendant 1 an puis 30€. Ou encore Canal+ et bEIN Sports à 25€/mois avec un engagement de 2 ans. La filiale de Vivendi semble à première vue inciter les nouveaux clients à jeter leur dévolu sur ce type d’offres comprenant plus de contenus à un tarif attractif.

Reste que la baisse des prix fut pourtant un des facteurs importants de la relance de Canal+ en France, au-delà de l’enrichissement de ses offres, “le prix d’accès à Canal+ est maintenant de 20 euros, et pour les moins de 26 ans c’est moins de 10euros. Et, dans le même temps, le prix des abonnements aux offres concurrentes a eu tendance à augmenter. L’écart de prix se réduit et n’oubliez pas que nous offrons 300 films en première exclusivité, près de 60 séries, et les compétitions sportives les plus prestigieuses”, a fait savoir le 30 octobre dernier, Maxime Saada, président du directoire de la filiale de Vivendi. Un mois plus tard, la tendance ne semble plus la même chez Canal+. Drôle de timing.