Free prêt à dépasser ses rivaux sur la “vraie” 5G en matière de couverture

Free dispose aujourd’hui de 373 sites 5G dans la bande de fréquences 3,5 GHz. La concurrence est derrière. L’opérateur de Xavier Niel pourrait disposer de la meilleure couverture 5G à son lancement.

Le travailleur de l’ombre fait déjà la différence. Depuis 2018, Orange, SFR et Bouygues se livrent bataille sur le terrain de la communication et des expérimentations autour de la 5G avec pour ambition indiscrètement affichée, prendre le leadership sur la 5G. L’opérateur au carré rouge avait à coeur de se revendiquer premier opérateur à lancer la 5G, après s’être targué d’être “prems” sur la 3G et la 4G. Reste que son réseau n’est pour l’heure activé qu’à Nice. En face, Bouygues Telecom a pour sa part déjà lancé son réseau dans 20 villes. De son côté, Orange lance sa 5G ce matin, c’est le grand jour dans 15 villes pour l’opérateur historique.

Largement devant ses concurrents en matière de sites d’expérimentation 5G sur la bande 3,5 GHz, l’agrume pourrait ne pas disposer de la meilleure couverture sur la “vraie 5G”. Très discret sur la nouvelle génération de téléphonie mobile, Free va semble-t-il tirer son épingle du jeu selon l’ANFR, et ce sur tous les tableaux.

Sur la vraie comme sur la fausse 5G, l’opérateur de Xavier Niel est aujourd’hui en avance en termes de déploiement. S’il comptait seulement 9 sites d’expérimentation autorisés par l’agence nationale des fréquences contre 353 pour Orange, Free est aujourd’hui l’opérateur disposant du plus grand nombre de sites équipés avec la bande 3,5 GHz, c’est-à-dire celle avec laquelle les opérateurs proposeront une 5G digne de ce nom.

A ce jour, l’opérateur compte 373 sites 3,5 GHz en attente de mise en service contre 341 pour Orange, 292 pour SFR, et 111 pour Bouygues Telecom. A noter que l’opérateur historique a mis en service l’intégralité de ses sites 3,5 GHz autorisés, Free devrait faire de même.

S’il sera dernier à lancer sa 5G, l’opérateur disposera visiblement de la meilleure couverture 5G. Et l’opérateur compte bien densifier son réseau avec l’utilisation de la bande 700 MHz au quatre coins de la France. Free est plus que jamais dans la course. Reste à connaître la nature de ses offres.