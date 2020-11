Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau découverte aux abonnés Freebox

Toutes les semaines, Free permet de découvrir gratuitement un nouvel épisode d’une série sur l’Aktu Free.

Vous aimez l’humour british ? Canal+ Séries et Free offrent dès aujourd’hui le 1er épisode de la nouvelle série anglaise “This Way Up” aux abonnés Freebox, sauf Pop. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’Aktu Free, disponible sur l’interface de votre box.

Ecrite par Aisling Bea, cette série décapante met en vedette la comédienne. Celle-ci joue le rôle d’Aine une prof de langues à Londres à peine sortie de l’hôpital psychiatrique où elle a soigné une dépression nerveuse. Aujourd’hui, elle tente de reprendre sa vie en main.

La saison 1 de This Way Up compte 6 épisodes, la série a été renouvelée récemment pour une saison 2. Pour rappel, Canal+ Séries est disponible à partir de 6,99€/mois sur les Freebox.