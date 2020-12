Après iOS, le diagnostic WiFi de Freebox Connect arrive sur tous les smartphones Android, pour résoudre facilement vos soucis de connexion

Free a déployé, très peu de temps après les premiers tests en bêta, une nouvelle version de son application Freebox Connect sur Android.

Soigner votre WiFi depuis votre smartphone, c’est désormais possible sur iOS et Android, pour tous les abonnés ! L’opérateur déploie la dernière d’une salve de mise à jour intégrant une nouvelle fonctionnalité pratique : le diagnostic WiFi. Après des bêta-tests sur les deux OS mobile, et un déploiement sur les iPhone, c’est au tour des smartphones Android d’être mis au niveau.

Vous pouvez donc dès à présent mettre à jour votre application vers sa version 1.2.0 sur le Play Store, pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, dont nous vous proposons d’ailleurs un test. Nous vous en proposons également une démonstration en vidéo dans Totalement Fibrés, pour notre instant test de la semaine.

Attention, pour en profiter, il faudra redémarrer votre Freebox Server et votre répéteur. Cette nouvelle version de Freebox Connect propose également plusieurs améliorations déjà proposée aux bêta-testeurs en début de semaine.

• Profils : possibilité d’arrêter temporairement une pause planifiée.

• Profils : l’information de pause est désormais affichée sur la liste des profils.

• Appareils : affichage des débits courants des appareils connectés à un répéteur en WiFi (nécessite que Server et Répéteur(s) soient à jour).

• Global : remplacement du terme « Mot de passe » par « Clé WiFi ».

Des tutoriels Freebox Connect

Pour rappel, Univers Freebox a publié un tutoriel vidéo vous présentant l’interface et les fonctions de l’application Freebox Connect :

Vous pouvez aussi retrouver nos articles consacrés à l’application :