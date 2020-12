Free Mobile booste la data de son forfait “Série Free”, le prix est attractif

Après avoir modifié sa formule discrètement ce week-end, Free Mobile ajoute de la data aujourd’hui dans son forfait Série Free, sans changer le prix.

Exit la phase des hausses de prix sur le forfait intermédiaire de l’opérateur. Le week-end dernier, Free Mobile a décidé de revoir à la baisse le tarif de son offre Série Free laquelle est désormais affichée à 10,99€/mois pendant 1 au lieu de 13,99€ depuis de longues semaines. Côté enveloppe de données, l’opérateur propose aujourd’hui et ce jusqu’au 8 décembre prochain, 70 Go en France Métropolitaine soitun gain de 10 Go, et 8 Go en roaming, une offre équivalente en data a été lancée le mois dernier moyennant deux euros supplémentaires. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois. A noter que cette offre est accessible sur le nouveau site web de Free Mobile et non sur l’ancien toujours disponible. Il vous faudra donc cliquer sur “Pour aller sur le nouveau site c’est par ici“.

Cette nouvelle formule a de quoi plaire avec un ratio data/prix intéressant. De son côté, Red by SFR propose aujourd’hui 80 Go à 20€/mois et 15 Go en roaming. Sosh, la marque d’Orange, tente de séduire avec une série limitée 70 Go à 14,99 euros par mois. Dans la vitrine de Bouygues Telecom, on trouve des forfaits 50 et 100 Go à respectivement 11,99 et 14,99 euros par mois.