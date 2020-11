Free Mobile change de formule en avance pour son forfait “Série Free”

Quelques jours d’avance sur le calendrier initial. Le forfait “Série Free” change en effet de formule avant l’heure. Un prix moins élevé, mais aussi un quart de data en moins.

Cette semaine, Free a dévoilé un forfait “Série Free” avec 80 Go de data en France Métropolitaine et 8 Go en roaming pour 13,99 euros par mois. Valable jusqu’au 1er décembre, il a finalement changé en cours de route.

Depuis hier et jusqu’au 1er décembre, Free Mobile propose son forfait intermédiaire à 10,99 euros par mois avec cette fois-ci 60 Go de data en France Métropolitaine et 8 Go en roaming. Celui-ci intègre également les appels, SMS et MMS en illimité. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois.

De son côté, Red by SFR a frappé fort en dévoilant un forfait Big Red avec 50 ou 200 Go de data pour 12 ou 15 euros par mois. Sosh, la marque d’Orange, propose une série limitée 40 Go à 11,99 euros par mois. Dans la vitrine de Bouygues Telecom, on trouve des forfaits 50 et 100 Go à respectivement 11,99 et 14,99 euros par mois. Du côté d’Auchan Telecom, on note un forfait 60 Go à 5,99 euros par mois, avec un passage à 14,99 euros par mois après la première année.