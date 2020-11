Smartphones : Samsung renouvelle son entrée de gamme, Xiaomi met la 5G dans ses Redmi Note

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : deux nouveaux modèles à petit prix chez Samsung, deux modèles Redmi Note compatibles 5G chez Xiaomi et une grosse batterie à moins de 200 euros chez Poco.

Samsung a présenté des Galaxy A02s et A12, dont la commercialisation doit intervenir au premier trimestre 2021 avec des prix sous la barre des 200 euros. Le Galaxy A02s mise sur un processeur octa-core 1,8 GHz, une batterie 5 000 mAh, un écran 6,5 pouces HD+ et un triple capteur photo 13 + 2 + 2 Mégapixels. Le Galaxy A12 permet de passer à un processeur octa-core 2,3 GHz et à un quadruple capteur photo 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels. Tous les deux assurent une compatibilité 4G.

Xiaomi a finalement annoncé sa famille Redmi Note 9 à domicile, en Chine donc. Il a été question d’un Redmi Note 9, mais surtout de Redmi Note 9 5G et Redmi Note Pro 5G. La plate-forme 5G diffère d’un modèle à l’autre. Le Redmi Note 9 5G opte ainsi pour le chipset Dimensity 800U de MediaTek, tandis que le Redmi Note 9 Pro 5G s’oriente vers le SoC Snapdragon 750G de Qualcomm. Reste maintenant à attendre des infos à propos d’une disponibilité sur d’autres marchés, dont l’Europe. Il y a de fortes chances que l’on ait des nouvelles dans les prochains mois, autrement dit en début d’année prochaine.

Toujours au sein de la sphère Xiaomi, même si la marque clame son indépendance tout en continuant à apparaître sur le site du groupe chinois, voici le Poco M3. Annoncé dans des configurations 4/64 et 4/128 Go à respectivement 159,90 et 179,90 euros, ce smartphone mise sur une batterie 6 000 mAh rechargeable en 18 Watts. Il profite également d’un écran FHD+ et d’un capteur photo 48 Mégapixels. Côté chipset, on trouve le Snapdragon 662, synonyme de 4G.