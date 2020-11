Free Mobile sucre un peu de data à l’étranger sur son forfait “Série Free”, sans baisser le prix

Jusqu’au 1 décembre, l’opérateur propose 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming pour 13,99€/mois pendant 1 an.

Et ça continue encore et encore, Free modifie sans relâche toutes les semaines son forfait intermédiaire en augmentant ou baissant le volume de data en France ou en roaming, à un tarif fluctuant aussi parfois.

Après avoir augmenté l’enveloppe de data en France métropolitaine la semaine dernière, l’opérateur baisse cette fois de 2 Go la data incluse depuis l’étranger. Ainsi, jusqu’au 1 décembre, le forfait “Série Free” inclut désormais 80 Go de data dans l’hexagone, les appels, SMS et MMS en illimité mais aussi 8 Go en roaming, le prix ne baisse pas et reste affiché à 13,99€/mois pendant un an.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois.

La bataille des forfaits intermédiaires continue dans l’hexagone. Sosh propose 70 Go à 14,99€/mois et 10 Go en roaming depuis l’Europe. B&You inclut dans son offre 80 Go dont 10 Go en roaming pour 14,99€/mois. Red by SFR se démarque avec 100 Go, pour 15€/mois.