Salto laisse entendre un lancement sur les box à la mi-décembre

La plateforme de SVOD 100% française prévoit une arrivée sur les box des opérateurs avant Noël, à en croire son compte Twitter.

Après un mois d’existence, Salto doit s’étendre. Sa disponibilité sur les box des différents opérateurs est une nécessité pour s’installer dans le paysage audiovisuel français. Dans cette optique, le nouveau service SVOD de TF1, France Télévisions et M6 négocie avec les opérateurs. Et de manière surprenante, son compte Twitter se montre pour le moins optimiste en teasant avant-hier une arrivée sur les téléviseurs Samsung et les box “mi-décembre“, sans préciser de date ni quels FAI seront concernés.

Pour l’heure, Salto semble avoir signé un accord avec un seul opérateur, très probablement Bouygues Telecom. Les négociations étaient récemment encore en cours avec Orange et SFR.

Du côté de Free cela semble plutôt mal parti, l’opérateur de Xavier Niel a émis des réserves en juillet 2019 et déposé un recours devant le Conseil d’État en février 2020. Depuis c’est le silence radio. Salto est toutefois disponible depuis peu sur la Freebox Pop.

Une chose est sûre, aucun accord n’a pour le moment été officialisé. En attendant, vous pouvez découvrir notre test de Salto, une agréable surprise.