Red by SFR dégaine un forfait canon avec 200 Go à prix cassé

Voyez grand avec Red by SFR. Le Big Red fait en effet son retour à l’occasion du Black Friday. La promesse d’un paquet de data à prix fou et sans tarif qui double après la première année promet l’opérateur.

Il ne restera pas longtemps en vitrine, et il va falloir se décider rapidement s’il vous intéresse. Red by SFR lance en effet le forfait Big Red pour le Black Friday. Deux formules avec 50 et 200 Go de data sont proposées à respectivement 12 et 15 euros par mois jusqu’au 30 novembre 2020. “Sans engagement, sans prix qui double au bout d’un an”, précise d’ailleurs la marque low-cost de l’opérateur au carré rouge. Ces offres incluent également les appels, SMS et MMS en illimité. Pour la partie roaming, une enveloppe data de 8 Go depuis l’Europe et les DOM est intégrée dans la formule 50 Go. Celle-ci passe à 15 Go avec la version 200 Go.

Reste maintenant à attendre une réplique de la concurrence. Bouygues Telecom se contente par exemple d’un forfait B&You 100 Go pour 14,99 euros. Sosh propose une série limitée 100 Go à 20,99 euros. NRJ Mobile a récemment dégainé un forfait 150 Go à 9,99 euros pour ses 15 ans et proposé des formules 200 Go au cours des derniers mois. En ce moment, c’est 100 Go pour 19,99 euros. Une riposte d’autant plus à attendue à l’heure où d’une guerre de la data.