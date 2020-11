Pour ses 15 ans, NRJ Mobile dégaine un forfait 150 Go à moins de 10€

À l’occasion de ses 15 ans, NRJ Mobile propose une offre d’anniversaire pour marquer le coup.

Le forfait anniversaire de NRJ Mobile offre pas moins de 150 Go d’internet mobile pour 9,99€ par mois pendant 12 mois. Ce forfait sans engagement vous sera facturé 22,99€ par mois au-delà de la période de promotion.

L’offre est disponible sur le site du MVNO jusqu’au 22 novembre prochain. Celle-ci inclut évidemment les appels, SMS/MMS en illimités en France métropolitaine. Lors de vos éventuels déplacements à l’étranger et plus particulièrement en Europe et les DOM, ce forfait vous permettra de profiter des appels, SMS/MMS en illimité ainsi que 10 Go de data mobile en itinérance. A noter que la carte SIM vous sera facturée 10€ à la souscription.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Telecom. Elle utilise les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.