Freebox Pop et mini 4K : découvrez gratuitement Crunchyroll, un service de SVOD incontournable pour les fans d’animés japonais

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir Crunchyroll, un service de SVOD pour les fans d’animés japonais disponible sur les Freebox Pop et mini 4K via une application téléchargeable sur le Play Store.

Adeptes de la culture nippone, Crunchyroll est fait pour vous. Service SVOD concurrent d’ADN (Anime Digital Network) et Wakanim, créé en 2006 et d’ailleurs en passe d’être racheté par Sony pour près d’un milliard de dollars, celui-ci propose de nombreux contenus autour des animés japonais. Il revendique plus de 600 séries. Le tout sans publicités et avec une disponibilité des épisodes peu de temps après la sortie au Japon (1 heure après).

De quoi suivre des animes cultes comme One Piece, adaptation du manga le plus vendu de l’histoire suivant les aventures de Luffy et de son équipage pour devenir Roi des Pirates, ou encore des séries plus récentes mais très populaires comme le récent carton “Moi quand je me réincarne en Slime”, délirant mélange d’Isekai, de comédie et d’aventure épique. Les adaptations des plus récents succès du Jump sont également de la partie, avec Dr Stone ou Burn The Witch.

Pour se faire une idée, trois formules d’abonnement à 4,99 euros par mois (1 écran), 6,49 euros par mois (4 écrans et mode hors ligne) ou 64,99 euros par an (4 écrans et mode hors ligne) sont proposées avec à chaque fois un essai gratuit de 14 jours.

S’inscrire en quelques étapes

Pour vous inscrire, il suffit de se rendre sur le site du service depuis le navigateur Web. Vous devrez alors renseigner votre adresse e-mail, votre nom d’utilisateur, un mot de passe, votre date d’anniversaire et votre sexe.

Après avoir créé un compte, vous pourrez alors lancer l’essai gratuit en cliquant sur le bouton “Essai gratuit premium” en haut.

De là, il vous sera demandé de choisir la formule à essayer.

Mais il faudra également saisir vos coordonnées bancaires. Une mesure sans doute pensée pour éviter les abus, la carte bancaire consistant en effet une carte d’identité.

Vous pouvez à présenter essayer le service.

Installer l’application sur le player Pop ou mini 4K et se connecter au service

Pour commencer, rechercher l’application Crunchyroll et l’installer.

Après avoir chargé l’application, connectez-vous avec les identifiant et mot de passe choisis plus tôt.

Deux manières de naviguer parmi les contenus

L’interface de Crunchyroll propose deux façons de naviguer parmi les contenus.

Vous pouvez choisir de vous laisser guider parmi les recommandations de la page d’accueil. Cela intéressera les novices, mais également ceux en manque d’inspirations dans leurs quêtes de nouveaux contenus.

Mais si vous savez précisément ce que vous voulez, vous pourrez ouvrir le menu avec le bouton en haut à gauche et cliquer sur “Naviguer”.

Une nouvelle page vous permettra alors de chercher par ordre alphabétique ou par genre. Pratique.

Les fiches des contenus sont complètes, tout en restant claires. Dans la partie supérieure, on trouve un bouton pour alimenter une Watch List (accessible depuis le menu principal de l’application) et le bouton pour lancer le contenu.

Dans la partie inférieure, organisés dans un système d’onglets, se trouvent les détails concernant le contenu et des recommandations de contenus similaires.

Un lecteur simple et efficace

Simple et efficace, voilà les mots qui viennent à l’esprit face au lecteur intégré à Crunchyroll.

Un appui sur la droite ou la gauche de la molette de la télécommande permet d’avancer ou de reculer dans le contenu, tandis qu’un appui sur le bouton central de la molette permet de mettre en lecture ou pause. On ne peut plus simple.

Un appui vers le haut donne accès aux options de sous-titrages, mais permet aussi d’afficher le bouton pour passer à l’épisode suivant (dans le cas d’une série).

Des options pour protéger votre vie privée

En allant dans l’option “Paramètres” du menu principal, vous accéderez à différents réglages, dont certains intéressants pour les plus à cheval sur la vie privée.

Une section “Effacer l’historique de recherche” permettra de supprimer toutes vos recherches, tandis qu’une section “Do not sell my personal information” permettra d’indiquer explicitement que vous ne souhaitez pas voir vos données personnelles revendues. Concernant la seconde, il aurait d’ailleurs été bienvenue qu’elle soit traduite en français.

Depuis ces mêmes paramètres, il serait d’ailleurs possible de régler les sous-titres, la langue de l’application ou encore l’affichage des contenus pour public averti (simplement en confirmant avoir plus de 18 ans…).

VERDICT

Claire, facile à prendre en main, truffée de bonnes idées, réactive et respectueuse de la vie privée des utilisateurs, voilà une application qui mérite d’être essayée si vous êtes adeptes des animes japonais. Vous avez d’ailleurs 14 jours.