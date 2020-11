Free annonce une promo sur la chaîne Téléfoot pour les abonnés Freebox

Une petite promotion qui fera plaisir au fans de Foot

Après l’offre promotionnelle sur le pack Toonami que nous vous rapportions hier, Free annonce ce soir que c’est la chaîne Téléfoot qui bénéficie d’un remise pour tout abonnement durant le mois de novembre. Vous pouvez ainsi bénéficier de Téléfoot et de toutes ses déclinaisons pour 25,99€/mois au lieu de 29,99€/mois. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à la fin de la promotion. Pour ce tarif vous avez accès à :

Telefoot sur le canal 47

Telefoot 4K sur le canal 103

Telefoot Multiplex 1 à 8, sur les canaux 416 à 423

Téléfoot propose la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT, c’est au moins 8 matchs de Ligue 1 Uber Eats chaque week-end, dont tous les matchs du vendredi soir et le rendez-vous incontournable du dimanche soir en exclusivité. Les 10 plus belles affiches du championnat en exclusivité, : PSG/OM, OM/OL, OL/PSG, …Le mutliplex de Ligue 2 BKT (8 matchs) le samedi après-midi (19h).

Vous pouvez également retrouver l’intégralité des plus prestigieuses coupes européennes en 2020/2021 : l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League.

Pour le détail des festivités durant le mois de novembre, rendez-vous sur le site de, Free