Guerre de la data : Bouygues Telecom et Red by SFR frappent fort

Répliquant tour à tour face à la concurrence et s’alignant plus ou moins, Bouygues Telecom et Red by SFR proposent une offre 100 Go pour environ 15 euros.

Après la guerre des petits prix en 2018 qui n’avait pas de sens économique aux yeux de Free et dont sont rapidement revenus leurs initiateurs (Bouygues et SFR avec leurs forfaits à 5 euros), place depuis de nombreux mois à la bataille autour de la data. Les telcos proposent actuellement des forfaits mobiles riche en données incluant les appels/SMS/MMS illimités pour des prix intermédiaires. Petit tour d’horizon des formules de chacun.

100 Go pour 15 euros

Red by SFR lance jusqu’au 23 novembre un forfait 100 Go à 15 euros au lieu de 20 euros, “sans prix qui double au bout d’un an”. En février dernier, la marque low cost de l’opérateur carré rouge avait même frappé plus fort en dégainant le Big Red, un forfait 100 Go alors proposé à 12 euros, là encore sans doublement du prix après la première année.

Bouygues Telecom vient de mettre à jour ses promotions, avec désormais un choix entre un forfait 200 Mo à 4,99 euros et un forfait 100 Go à 14,99 euros. Ils sont disponibles jusqu’au 23 novembre. L’opérateur baisse donc le prix de son forfait 100 Go de 5 euros, mais en contrepartie de la disparition de l’internet illimité le week-end. Exit au passage la formule intermédiaire de 80 Go qui était justement affichée à 14,99 euros.

Ou pas très loin

Même Orange participe à cette surenchère de gigaoctets, à travers sa marque Sosh. Jusqu’au 14 décembre, l’opérateur historique propose en effet des forfaits 70 et 100 Go, à respectivement 14,99 et 20,99 euros par mois, “même après un an”, précise-t-il. Ses autres forfaits proposent 100 Mo bloqués ou non. Là encore, c’est le grand écart.

Avec sa dernière Série Free, dévoilée ce mercredi et valable jusqu’au 24 novembre, l’opérateur de Xavier Niel propose 80 Go pour 13,99 euros, avant un passage à 100 Go pour 19,99 euros au-delà de la première année.