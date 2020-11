Free Mobile augmente temporairement la data de son forfait “Série Free”

Jusqu’au 24 novembre, l’opérateur propose 80 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming pour 13,99€/mois pendant 1 an.

Telle une ritournelle commerciale, le volume de data ne cesse de fluctuer pour le forfait “Série Free” lancé en juillet 2018. Après avoir baissé de 10 Go l’enveloppe de données incluse en France métropolitaine, l’opérateur fait l’inverse cette semaine, son offre passe ainsi de 70 à 80 Go, le reste ne change pas, à savoir, les appels, SMS et MMS en illimité mais aussi 10 Go en roaming, le tout à 13,99€/mois pendant un an.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 24 novembre prochain.

La bataille des forfaits intermédiaires s’intensifie dans l’hexagone. Les opérateurs tentent cette semaine de se démarquer. Côté prix, un ou deux euros différencient aujourd’hui les telcos. Sosh propose 70 Go à 14,99€/mois avec 10 Go en roaming depuis l’Europe. B&You se démarque avec 100 Go pour 14,99€. Pour une offre avec autant de data chez Red by SFR, il faut compter 15€/mois.