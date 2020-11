Iliad rayonne sur tous les plans en Italie, un demi-million de nouveaux abonnés et pas de retard prévu pour le lancement des Freebox

L’opérateur mobile italien continue de séduire de l’autre côté des Alpes, gagnant toujours plus de nouveaux abonnés, sans ralentir dans ses projets à plus long terme.

Un trimestre très solide pour Iliad Italia, qui charme de plus en plus les italiens. L’opérateur a conquis en deux ans et demi presque 9% de part de marché, pour un total de plus de 6.8 millions d’abonnés à fin septembre.

Toujours plus de nouveaux abonnés pour Iliad

Sur le troisième trimestre 2020, l’opérateur italien a gagné 580 000 nouveaux abonnés mobile et s’approche ainsi à vitesse grand V des 7 millions de client sur le territoire. Pour rappel, l’opérateur avait dépassé les 6 millions sur la période avril-juin 2020, avec presque un demi-million de nouveaux abonnés en trois mois malgré la crise sanitaire. De quoi laisser présager, sans trop douter, un nouveau pallier franchi à la fin de l’année.

D’autant plus que le contexte actuel en Italie est rude, avec un marché concurrentiel exacerbé, “la poursuite d’offres ciblées et très agressives de la part des concurrents et une réduction du churn du marché depuis la fin février avec la mise ne place des premières mesures sanitaires“.

Un chiffre d’affaire toujours en hausse

Côté financier, la croissance se maintient également avec un total de 171 millions d’euros engrangés par la maison-mère de Free de l’autre côté des Alpes sur le dernier trimestre. Un chiffre en hausse de 56% sur 12 mois malgré un contexte “resté difficile par une dynamique commerciale sur le marché mobile encore marquée par la crise COVID-19“.

Un objectif atteint pour son réseau mobile, et une entrée sur le fixe qui se prépare sans accroc

Dans le cadre du plan Odyssée 2024 de la maison-mère de Free, l’opérateur a lui aussi des défis à relever. Notamment du côté du déploiement de son réseau propre, avec 10 000 à 12 000 sites attendus à fin 2024. Le premier pallier a déjà été atteint avec deux mois d’avance : l’opérateur compte 5000 sites actifs sur le territoire italien depuis octobre dernier.

En septembre dernier, l’opérateur confirmait un lancement de ses offres fixes avant l’été prochain. Sans trop en révéler, Iliad affirme que “la feuille de route du lancement du Fixe se déroule sans problème“. Free avait également annoncé que la Freebox sera commercialisée par Iliad Italia. La filiale du groupe de Xavier Niel a signé en juillet dernier un accord avec Open Fiber. Le futur FAI pourra ainsi utiliser son réseau fibre, afin de proposer des offres fixes au grand public et aux entreprises dans les 271 villes où investit Open Fiber, dont les principales villes italiennes, et avec un débit maximal de 1 Gbit/s. Avec cette vitesse, les regards se portent en premier lieu sur l’arrivée de la Freebox mini 4K et/ou de la Freebox Révolution. Les foyers italiens peuvent-ils espérer la surprise Pop ? Ou encore la One, dont la commercialisation a pris fin début juillet en France ? A vos pronostics.