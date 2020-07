L’arrivée d’Iliad sur le marché du fixe en Italie se confirme

On savait Iliad, la maison-mère de Free, en négociations avec Open Fiber pour la signature d’un partenariat qui lui permettrait de se lancer sur le marché du fixe en Italie. Un accord vient d’ailleurs d’être signé.

Après s’être lancé avec succès dans le mobile en Italie le 29 mai 2018, atteignant plus de 5 millions d’abonnés en moins de 2 ans de présence, Iliad avait pour ambition de se lancer sur le marché du fixe avec des offres fibre optique ne reposant pas un réseau propriétaire. La maison-mère de Free était ainsi en négociations depuis plusieurs mois avec Open Fiber. Début juin, un accord semblait proche. C’est désormais chose faite.

L’accès à 271 villes

Iliad et Open Fiber ont en effet annoncé la signature d’un accord, afin que le premier puisse utiliser le réseau fibre optique du second. Un partenariat qui permettra à Iliad Italia de proposer des offres fixes au grand public et aux entreprises dans les 271 villes où investit Open Fiber, dont les principales villes italiennes, et avec un débit maximal de 1 Gbit/s.

Benedetto Levi, PDG d’Iliad Italia, avait déclaré fin 2019 vouloir se positionner sur le marché du fixe d’ici 2024. Plus récemment, le patron d’Iliad de l’autre côté des Alpes a laissé entendre un lancement pouvant intervenir en 2021. Reste maintenant à découvrir les offres.

Pourquoi se lancer sur le fixe ?

L’arrivée sur le fixe permettrait à Iliad Italia d’augmenter son revenu moyen par abonné (ARPU), trop faible avec les abonnements mobiles, alors que l’itinérance avec Wind/3 lui coûte cher. Un meilleur ARPU permettrait également d’augmenter les capacités d’investissements et de poursuivre la ” Rivoluzione”sur le marché italien très concurrentiel.