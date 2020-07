Comparatif des quatre offres Freebox proposées par Free

Free a profité du lancement de son offre Freebox Pop pour clarifier sa gamme de box Internet.

La gamme de box Internet chez Free s’était agrandie et comportait 6 offres avec la Freebox Cystal, la Freebox mini 4K, Freebox Révolution, la Freebox One, la Freebox Delta S et la Freebox Delta. De l’aveu même de l’opérateur, la gamme avait perdu en lisibilité.

L’arrivée de la nouvelle Freebox Pop a été l’occasion de réorganiser la gamme de fond en comble. Free met désormais 4 box en avant sur son site : la Freebox mini 4K, la Freebox Révolution, la Freebox Pop et la Freebox Delta. Il a notamment stoppé la commercialisation de la Freebox One, tout en indiquant que des mises à jour logicielles continueront à être déployées.

Voici d’ailleurs un tableau récapitulatif de la nouvelle gamme Freebox (prix des abonnements, débits, services inclus et options disponibles) :