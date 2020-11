Abonnés Freebox avec TV by Canal : myCanal fait le ménage sur son application Android

L’application myCanal sur Android a bénéficié d’un bon coup de balai, exit plusieurs bugs gênants l’expérience utilisateur.

Canal+ vient de lancer une nouvelle mise à jour estampillée 4.9 sur le Play Store. Essentiellement correctives, elle vient débarrasser l’application de plusieurs couacs contraignants.

Exit les bugs suivants sur smartphones et tablettes Android donc :

Correction d’une erreur lors d’une réception d’une push notification

Correction d’un problème d’affichage sur la Grille TV

Correction d’un problème d’affichage sur le mode MPG sur tablette

Correction d’un problème sur tablette pour l’ajout d’un 10ème profil

De plus, l’affichage d’un message sur la grille de la live TV a également été modifiée.

Pas de repos pour les développeurs, qui doivent également proposer prochainement une nouvelle version de leur app sur macOS, PS5 et de nouveaux modèles de TV connectées et a déjà revu en profondeur son application sur le Windows Store (pour tablette, PC et Xbox One).

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS, Android et Windows. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop peuvent profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.