Abonnés Freebox avec TV by Canal : une mise à jour majeure de myCanal à ne pas louper débarque sur le Windows Store

MyCanal évolue enfin sur les appareils Windows. Arrivée des profils et plus d’éditorialisation.

Canal+ vient de lancer une mise à jour importante estampillée 4..0 de myCanal pour les utilisateurs de Windows, sur smartphone, tablette, PC et Xbox One. Cette nouvelle version permet de personnaliser l’expérience globale.

Les développeurs ont notamment ajouté la fonctionnalité Profils, qui permet de retrouver facilement les contenus favoris, reprendre la lecture, visualiser des recommandations personnalisées.

Grâce à une nouvelle présentation de la navigation, les utilisateurs peuvent dorénavant accéder plus rapidement aux thématiques Cinéma, Séries, Sport, Divertissement, Jeunesse…, et à toutes les fonctionnalités de l’application directement accessibles depuis le menu.

Un écran d’accueil éditorialisé fait son apparition et présente désormais les dernières nouveautés, les programmes à ne pas manquer, la reprise de lecture personnalisée, une sélection de programmes en Live et à la Demande.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS, Android et Windows. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop peuvent profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.