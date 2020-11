Free invite ses abonnés Freebox Pop à lui faire des retours et partager leurs attentes sur sa nouvelle box

Vous êtes abonnés Freebox Pop et vous souhaitez donner vos impressions sur le nouveau bébé de Free ? L’opérateur vous invite à dialoguer en visioconférence avec ses équipes le 24 et 26 novembre prochain.

Vous connaissez le “Club Freenautes” ? C’est un lieu d’échanges et de rencontres créé début 2019 par l’opérateur de Xavier Niel dans les nouveaux locaux de Free nommé « 57 M », situé dans le 8e arrondissement de Paris. Cet atelier thématique permet entre autres aux abonnés plus ou moins néophytes de tester les outils de l’assistance, d’exposer ce qu’il manque pour faciliter leur parcours, et ce toujours dans l’optique de mieux répondre à leurs attentes.

Lancée le 7 juillet dernier, la Freebox Pop cartonne commercialement mais n’est pas épargnée par les bugs, bien au contraire. Son interface TV Oqee est d’ailleurs assez régulièrement critiquée sur les réseau sociaux, entre messages d’erreurs intempestifs sur les chaînes, et nécessité de redémarrer trop souvent le Player.

A l’écoute de ses abonnés et désireux d’améliorer son nouveau bébé, Free reprend du service avec son Club Freenautes malgré le confinement. L’opérateur invite ses abonnés cette fois en visioconférence à donner leur avis, positif comme négatif sur la Freebox Pop et ainsi engager un dialogue constructif avec les développeurs Freebox.

Cet atelier se tiendra le mardi 24 et vendredi 26 novembre prochain, de 16h à 18h. Pour les abonnés intéressés, il suffit d’envoyer votre demande par mail à l’adresse : club.freenaute@free.fr.

Découvrez l’interview d’Angélique Gérard, expliquant le principe du Club Freenautes