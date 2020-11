Nokia se positionne sur le marché des box Android avec la Streaming Box 8000

Nokia est connu pour ses téléphones portables dont l’iconique 3310, désormais la marque s’attaque à un autre marché, celui des boîtiers de streaming.

Streamview, une société autrichienne s’est offert la marque Nokia et dévoile une box Android : la Nokia Streaming Box 8000, révèle le site spécialisé allemand Golem.

Ce boîtier embarque Android TV comme système d’exploitation. Du côté des connectiques la box de Nokia a mis le paquet, hormis l’alimentation et le port HDMI qui sont indispensables, d’autres connectiques souvent mises à la trappe sont présentes. Une prise Ethernet, une prise USB-C, une sortie audio optique et une prise AV-out et une prise USB 3.0. Cette dernière est présente sur le côté du boîtier permettant d’y connecter facilement votre support de stockage.

La résolution 4K sera prise en charge, ainsi que le WLAN bi-bande, le protocole Cast de Google et le Bluetooth 4.2. Côté processeur et mémoire, aucune information n’a été communiquée.

Côté services de streaming, Netflix et Prime Vidéo devraient être pré installés et Disney+ sera facilement téléchargeable depuis le Play Store. Concernant Apple TV +, la question se pose encore concernant sa disponibilité au lancement de la Streaming Box 8000.

Petit focus sur la télécommande fournie dans le carton, selon Golem, elle devrait avoir des boutons rétro éclairés. Elle intégrera des boutons pour accéder directement à YouTube, Netflix, Prime Video et Google Play.



Toujours selon le site, Streamview prévoit de commercialiser la Nokia Streaming Box avant Noël 2020, mais pas de date officielle pour le moment. Quoi qu’il en soit, il faudra débourser 100 € si l’appareil vous intéresse.

Source : Golem