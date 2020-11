Mise à jour des promos, cadeaux, chaînes et services offerts sur les Freebox

Avis aux abonnés Freebox, Téléfoot et OCS bénéficient d’une réduction, des chaînes payantes de Canal+ sont disponibles sans surcoût pour certains. Sans oublier une offre spéciale et deux cadeaux, le premier sous le signe de la découverte, le second en guise de pardon. On fait le tour pour vous !

A 1 mois et demi des fêtes de Noël, les offres spéciales ne manquent pas sur les Freebox. Les services de SVOD, ou encore Canal+ sont actuellement assez actifs. Voici un tour d’horizon des bonnes aubaines du moment :

L’abonnement Téléfoot sans engagement en promotion sur les Freebox

Fans de ballon rond ? Free a lancé une promotion durant tout le mois de novembre sur la chaîne Téléfoot et ses déclinaisons. Vous pouvez ainsi en bénéficier sur les Freebox pour 25,90€/mois au lieu de 29,90€/mois. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à la fin de la promotion. De quoi profiter de 80% des matchs de Ligue 1, de toutes les rencontres de Ligue 2 mais aussi de la Ligue des Champions mais seulement cette saison pour la coupe aux grandes oreilles.

Une “série limitée” Canal+ et Disney+ jusqu’au 30 novembre

Pour les fans de Mickey, Star Wars, Marvel et des contenus exclusifs de Canal+, la filiale de Vivendi propose jusqu’au 30 novembre prochain sur les Freebox, un abonnement à la chaîne cryptée, mais aussi à Canal+ Décalé et Disney+ à 19,90€/mois au lieu de 26,89€/mois. Attention, l’engagement est de deux ans.

OCS à moitié prix sur les Freebox

Fans de séries, vous pouvez profiter d’une promo exclusive sur les chaînes cinéma d’Orange, directement sur votre Freebox. Il est en effet possible de profiter, jusqu’au 31 décembre, d’OCS à 5.99€/mois. Tous les abonnés Freebox TV peuvent accéder à cette promotion, il suffit pour cela de se rendre sur le canal 37 puis de vous abonner grâce à votre code d’achat. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment.

Avec cette promo, vous accéderez à 4 chaînes pour découvrir films et séries : OCS Max (pour toute la famille ; canal 37), OCS City (pour les fans de séries et cinéma indépendant ; canal 38), OCS Choc (pour les passionné.e.s de thriller, polars et horreur ; canal 39) et OCS Géant (pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma ; canal 40).

Le pack Adult Swim + Toonami+ Toonami Max à 0,99€ le premier mois pour les abonnés Freebox

Pour les fans de séries déjantées comme Rick & Morty, Robot Chicken mais aussi de DC, Marvel, d’animation japonaise et de super-héros, Free propose durant tout le mois de novembre une offre réservée aux abonnés Freebox, à savoir le pack Adult Swim + Toonami+ Toonami Max à 0,99€ le premier mois puis 2,99€/mois sans engagement.

Avant de vous laisser tenter, vous pouvez découvrir notre présentation de ces deux services dans cette démonstration.

Freebox Vidéo Club : Filmo TV propose une offre originale

Filmo TV a lancé une offre spéciale ce mois-ci en proposant tous ses films en location à 1€, avec en plus un mois offert à son service de VOD illimitée et sans engagement. Vous pouvez ainsi vous abonner uniquement pour le 1er mois gratuit. Dans le cas contraire, vous serez facturés 6,99€/mois à partir du 2ème mois.

Cette plateforme est disponible dans la rubrique Vidéo Club de la Freebox. Elle a la particularité de proposer un service de VOD classique, avec tous les films récents à louer comme sur d’autres services équivalent. Mais outre les locations à l’unité, il propose également un Pass Cinéma Illimité qui vous donne accès à 900 films en SD, HD, VF, VO, des bonus, des interviews ainsi qu’une option mobilité offerte.

Abonnés Freebox Delta : le nouveau service Amazon Music HD est offert pendant 3 mois

De la haute définition sur plus de 60 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Musica lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD », à partir de 14,99€/mois.

Et bonne nouvelle, à l’occasion de son arrivée, ce service est offert depuis pendant trois mois pour toute nouvelle souscription. Pour les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, découvrir gratuitement le le large catalogue d’Amazon Music HD peut être une bonne aubaine, encore plus pour la qualité sonore. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Abonnés Freebox Pop et mini 4K : 6 chaînes cinéma de Canal+ offertes pendant un mois sur Molotov

Plus de cinéma sans débourser un centime sur Molotov, c’est possible ! Pour toute souscription à l’option Ciné+ jusqu’au 15 novembre prochain, un mois est offert.

Habituellement proposée à 9,99€/mois sans engagement sur la plateforme aux 12 millions d’utilisateurs, cette offre inclut les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic. Mais aussi les programmes en replay et 150h d’enregistrement en HD. Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement dans le Play Store de la Freebox Pop et mini 4K.

A noter que les chaînes Ciné+ et d’autres de la filiale de Vivendi, sont en parallèle offertes aux abonnés Canal+ jusqu’au 1er décembre dans le cadre d’une opération baptisée “21h tous à la maison”. Pour les Freenautes abonnés à Canal+, il faudra se rendre dans l’univers Canal+ pour bénéficier de ces chaînes.

Un nouveau cadeau sur l’Aktu Free

Les épisodes s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Après La Flamme, puis Two Weeks to Live la semaine dernière, Free et Canal+ permettent à présent de découvrir le premier épisode de “Possessions “sur votre Freebox. Une nouvelle mini-série originale de Canal+ en six parties. Le pitch, une femme est accusée du meurtre de son mari lors sa nuit de noces, un diplomate vole à son secours et s’embarque dans une histoire bien sombre.

Pour regarder le 1er épisode offert, rendez-vous sur L’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home.

Free s’excuse d’une panne auprès de ses abonnés Freebox et leur offre un film

Certains se souviennent encore de la grosse panne d’Oqee sur la Freebox Pop au premier soir du confinement. Free a depuis fait son mea culpa par mail et offre jusqu’au 20 novembres le film #JeSuisLà avec Alain Chabat, aux abonnés impactés.

Pour en profiter, rendez-vous dans la boutique de FilmoTV, dans la section VOD de votre interface TV OQEE. Recherchez le film puis cliquez sur « Louer ». Renseignez votre code d’achat Free pour valider la commande.

Découvrez un nouveau service SVOD gratuitement sur Prime Video pendant 7 jours

Attention, il faut nécessairement un abonnement Amazon Prime, inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox Pop, mini 4K et One. Vous êtes concernés et vous voulez vous mettre dans l’ambiance pour Halloween, Shadowz, un nouveau service de SVOD arrivé le mois dernier sur Amazon Channels est fait pour vous.

Cette plateforme est proposée à 4.99€/mois sans engagement, avec sept jours d’essai gratuit, sans engagement. Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma de genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.

A noter que les services comme MUBI et Starzplay bénéficient toujours d’un essai gratuit respectivement de 30 et 14 jours.

Laissez-vous tenter par Spicee, gratuit pendant 30 jours sur Amazon Channels

Idéal pour les férus de sujets de société engagés de qualité et de problématiques oubliées par Netflix, Spicee, plateforme 100% documentaires incisifs et optimistes est disponible peu sur Amazon Channels ( Prime Video). Avec 30 jours d’essai offerts, il faudra ensuite débourser 4,99€/mois sans engagement. A noter que Spicee est accessible depuis février dernier sur Molotov, le célèbre service de TV par internet est quand à lui disponible sur la Freebox mini 4K et Pop.