Molotov passe le cap des 12 millions d’utilisateurs et annonce enrichir ses offres sans hausse de prix

Plus de contenus et de fonctionnalités pour les offres de Molotov et des prix maintenus entre 0 et 9,99€/mois.

Molotov compte désormais “plus de 12 millions d’utilisateurs” dont une majorité de comptes gratuits, fait savoir aujourd’hui le service de télévision par internet. L’occasion pour lui d’annoncer l’enrichissement “en contenus et fonctionnalités” de toutes ses offres, sans augmenter leur prix. Des ajouts progressifs depuis fin 2019, comme la compatibilité avec Google Assistant et l’arrivée de nombreuses chaînes et services.

Sa formule basique donne aujourd’hui gratuitement accès à 34 chaînes, dont celles de la TNT mais aussi aux Replays et au contrôle du direct. Molotov en profite pour confirmer sa volonté, dans un communiqué, de conserver son modèle Freemium.

Molotov Plus, s’est enrichit cette année de 5 chaînes supplémentaires soit 58 au total sur 4 écrans simultanés, et continue de proposer des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le start-over et l’enregistrement dans le cloud, sans oublier le mode hors connexion, Full HD et 4K selon les chaînes. “En plus des chaînes de l’offre gratuite, Molotov Plus s’enrichit de 24 chaînes thématiques, dont RTL9, Action, NRJ Hits, Mezzo, Trace, Top Santé… mais aussi des chaînes d’info internationale, documentaires, et plus de 700 films par an, pour un prix inchangé à 3,99€/mois sans engagement”, annonce Molotov.

Enfin, Molotov Extended intègre au total 96 chaînes sur 4 écrans simultanés , ce forfait se présente comme “l’offre de référence pour toute la famille avec davantage de films, de documentaires et de programmes pour les enfants “, soit les chaînes de l’offre gratuite plus 62 chaînes supplémentaires contre 50 précédemment ainsi que toutes les options et fonctionnalités de Molotov, pour un prix inchangé à 9,99€/mois sans engagement.

Au total, Molotov propose près de 170 chaînes en incluant les bouquets, plateformes et chaînes premium en option (Ciné+, OCS, Adult Swim, Spicee…) soit 30 000 heures de programmes accessibles à tout instant sur smartphones, ordinateurs, téléviseurs connectés mais aussi sur les box Android comme la Freebox Pop et la mini 4K.