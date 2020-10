Smartphones : le nouveau haut de gamme Sony disponible en France, Huawei dans les starting-blocks

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : la disponibilité en France des Sony Xperia 5 II et Huawei P Smart 2021. La famille Mate 40 de Huawei n’est plus très loin non plus.

En septembre, Sony a présenté son smartphone haut de gamme Xperia 5 II. Avec lui, la firme nippone conserve le ratio 21/9 pensé pour le contenu et la prise en main, mais aussi la bordure permettant d’accueillir le capteur à selfies. On a par ailleurs un chipset Snapdragon 865 synonyme de 5G, un écran OLED 120 Hz promettant de la fluidité, un triple capteur photo 12 + 12 + 12 Mégapixels assurant de la polyvalence et une batterie 4 000 mAh supportant la charge 21 Watts. Attendu pour l’automne, le Xperia 5 II apparaît désormais chez les revendeurs français au prix 899 euros

Dévoilé fin septembre, le Huawei P Smart 2021 apparaît désormais sur le site du constructeur au prix de 229,99 euros. Ce smartphone de petit milieu de gamme mise sur son capteur photo 48 Mégapixels, sa grosse batterie 5 000 mAh et sa charge rapide en 22,5 Watts. S’articulant autour d’un chipset Kirin 710A, synonyme d’un processeur octa-core 2,0 GHz et d’une compatibilité 4G, il propose en outre un écran IPS 6,67 pouces FHD+ et une interface EMUI basée sur Android 10, mais sans les services de Google.

Huawei n’a pas encore présenté sa famille de smartphones haut de gamme Mate 40. Mais cela ne devrait plus tarder. Un teasing donne en effet rendez-vous pour une présentation le 22 octobre prochain.

Sans oublier d’évoquer la présentation des quatre iPhone 12 avec écran OLED, chipset A14 Bionic, compatibilité 5G et système iOS 14, mais aussi l’officialisation du OnePlus 8T sonnant comme un retour de la marque sur le créneau des flagship-killers.