OnePlus 8T officialisé : la marque revient sur le créneau des flagship-killers

OnePlus renouvelle son haut de gamme avec un 8T sonnant comme un retour aux sources.

Après s’être aventurée dans le milieu de gamme cet été avec un OnePlus Nord, la marque chinoise renouvelle en effet son haut de gamme. Elle ne présente d’ailleurs qu’un seul modèle. Pas de variante Pro cette fois-ci.

Le nouveau bébé répond au nom de OnePlus 8T et ne lésine pas en termes de caractéristiques techniques. Il propose en effet le chipset Snapdragon 865. Pas le puissant du moment, mais l’un des plus performants malgré tout. La plate-forme est d’ailleurs synonyme d’une compatibilité 5G, grâce au modem X55 de Qualcomm. À côté de cela, le OnePlus 8T s’équipe d’un écran Fluid AMOLED 6,55 pouces FHD+ avec un rafraîchissement à 120 Hz où s’affichera une interface OxygenOS basée sur Android 11, d’un stockage en UFS 3.1, d’un quadruple capteur photo 48 + 16 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + macrophotographie + monochrome) et d’un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant. Pour alimenter l’ensemble, le constructeur propose une batterie 4 500 mAh avec une charge ultra rapide en 65 Watts via l’USB-C.

Le smartphone OnePlus 8T se décline en deux variantes avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, à respectivement 599 et 699 euros. Notez d’ailleurs que le stockage n’est pas extensible par carte MicroSD. Des tarifs bien en dessous de la barre des 1 000 euros qui permettent en tout cas à la marque de renouer avec ses origines, avec l’époque où elle sévissait sur le créneau des flagship-killers.