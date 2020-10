Cdiscount Mobile dégaine deux forfaits “Immanquables” 60 et 100 Go en promotion

Cdiscount Mobile dégaine des forfaits 60 et 100 Go en promo à 4,99 et 9,99 euros par mois. Notez que les tarifs promotionnels sont limités dans le temps.

Le premier forfait propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 60 Go de data (débit réduit au-delà) en 3G/4G depuis la France Métropolitaine (en fonction de la couverture disponible). À l’étranger, il prévoit 5 Go depuis l’Europe et les DOM. Le second forfait permet de passer à 100 Go de data en France (débit réduit au-delà) et 10 Go depuis l’Europe et les DOM.

Proposés jusqu’au 21 octobre 2020, les deux forfaits Cdiscount Mobile sont sans engagement de durée. Le tarif promotionnel sur le premier forfait est valable durant les 6 premiers mois avant un passage à 14,99 euros par mois. Celui sur le second vaut durant 12 mois, avant un passage à 20 euros par mois. Payable à la commande, la carte SIM triple découpe coûte quant à elle 10 euros.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Telecom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.